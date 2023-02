Lewandowski musi obejść się smakiem. Tym razem Barcelona miała innego bohatera

W ostatnią niedzielę FC Barcelona rozgrywała mecz La Ligi z Villarrealem. W nim walczyła o szóste kolejne zwycięstwo w tych rozgrywkach. W dodatku mogła powiększyć przewagę nad drugim w tabeli Realem Madryt, który ze względu na udział w Klubowych Mistrzostwach Świata nie rozgrywał meczu ligowego.

Robert Lewandowski bez nagrody za spotkanie z Villarrealem. Piłkarzem Meczu został Pedri

Najważniejsza akcja niedzielnego meczu miała miejsce w 18. minucie. Zaczęło się od tego, że Gavi do spółki z Jules'em Kounde odzyskali piłkę jeszcze na połowie rywala. Potem kataloński zespół wymienił kilka podań, aż w końcu piłka trafiła do ustawionego tuż przed polem karnym Pedriego. Ten zagrał do Lewandowskiego, a Polak w efektowny sposób odegrał mu z powietrza. 20-letni pomocnik opanował futbolówkę i precyzyjnym strzałem pokonał Pepe Reinę. Jak się potem okazało, było to jedyne trafienie w tej rywalizacji.

Efektowna asysta była jednym z najbardziej udanych zagrań polskiego napastnika w całym spotkaniu. Poza tym miał kilka okazji do zdobycia bramki, lecz żadnej z nich nie wykorzystał. Być może to zadecydowało, że nagroda dla Piłkarza Meczu ostatecznie trafiła do Pedriego.

Dzięki wygranej z Villarrealem FC Barcelona po 21 meczach La Ligi ma w dorobku 56 punktów. Jej przewaga nad drugim Realem Madryt wynosi 11 punktów, tyle że zespół ze stolicy Hiszpanii ma o jedno spotkanie rozegrane mniej.

Kolejny mecz w lidze hiszpańskiej FC Barcelona zagra w niedzielę 19 lutego o godzinie 21:00. Jej rywalem będzie Cadiz.