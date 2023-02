Rywale Lewandowskiego zamarli. Tak wygląda klasyfikacja strzelców La Liga

FC Barcelona kontynuuje zwycięską serię i wygrała na wyjeździe z Villarrealem 1:0. Drużyna Xaviego Hernandeza ma już 11 punktów przewagi nad drugim Realem Madryt, który ma jednocześnie jedno spotkanie rozegrane mniej. Jedyną asystę przy golu na Estadio de la Ceramica zanotował Robert Lewandowski.

Nie strzela Robert Lewandowski, nie trafiają inni. Tak wygląda sytuacja w klasyfikacji strzelców La Liga

Licznik polskiego napastnika zatrzymał się na 14 trafieniach w tym sezonie La Liga. Chociaż FC Barcelona wygrywa wszystkie swoje ostatnie mecze w lidze, to może ją martwić, że Lewandowski w ostatnich sześciu spotkaniach ligowych tylko raz trafił do siatki. Było to w zaległym spotkaniu 17. kolejki przeciwko Realowi Betis.

Impas strzelecki dotknął jednak nie tylko napastnika Barcelony. Do bramki w tej kolejce nie trafił również Joselu, który w ostatnim czasie wyrósł na rywala 34-latka w wyścigu o koronę króla strzelców. Licznik Hiszpana wskazuje 11 trafień. Podobnie nie poprawili swoich liczb Iago Aspas, Karim Benzema i Borja Iglesias, którzy mają po dziewięć bramek. Chociaż Francuz będzie miał na to szansę w środku tygodnia, gdy Real Madryt zmierzy się z Elche, ponieważ w ten weekend świętował zdobycie klubowego mistrzostwa świata.

Mała zmiana nastąpiła jedynie wśród graczy, którzy mają osiem goli w obecnych rozgrywkach. Do Vedata Muriquiego i Alexandra Sorlotha dołączył Ohian Sancet, który strzelił jedną z bramek w wygranym przez Athletic meczu z Valencią 2:1.

Klasyfikacja strzelców La Liga:

14 bramek - Robert Lewandowski (FC Barcelona)

11 bramek - Joseleu (Espanyol)

9 bramek - Iago Aspas (Celta Vigo), Karim Benzema (Real Madryt), Borja Iglesias (Real Betis)

8 bramek - Vedat Muriqui (Mallorca), Alexander Sorloth (Real Sociedad), Ohian Sancet (Athletic).

Kolejną okazję na polepszenie dorobku bramkowego Lewandowski będzie miał w niedzielę 19 lutego przeciwko Cadiz. Wcześniej FC Barcelona zmierzy się z Manchesterem United w Lidze Europy. To spotkanie zostanie rozegrane w czwartek 16 lutego.