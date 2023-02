FC Barcelona gra o powiększenie przewagi nad Realem Madryt. Na razie wszystko układa się po myśli faworytów. I to w dużej mierze dzięki Robertowi Lewandowskiemu.

Lewandowski z asystą i niewykorzystaną sytuacją

Robert Lewandowski szybko pokazał klasę w spotkaniu La Liga z Villarrealem. Polski napastnik w 18. minucie meczu zachował się niezwykle przytomnie i przyczynił się do otwarcia wyniku. Najpierw Gavi do spółki z Kounde odzyskali piłkę na połowie rywala. Potem wystarczyło kilka szybkich podań i Lewandowski po chwili przeprowadził dwójkową akcję z Pedrim. Zagrał do niego z pierwszej piłki z powietrza, a ten spokojnie wykończył akcję strzałem w dolny róg. To była asysta wyjątkowej urody.

Wcześniej Lewandowski sam stanął przed szansą na strzelenie bramki. Nie minęły trzy minuty spotkania z Villarrealem, a kapitalnym podanie znalazł go Pedri. Utalentowany pomocnik niemal z linii środkowej zagrał na wolne pole, a Polak miał dużo miejsca, żeby się rozpędzić i uderzyć na bramkę. Lewandowski wygrał pojedynek biegowy z Raulem Albiolem, ale niestety strzał pozostawiał wiele do życzenia.

Lewandowski kompletnie zmarnował sytuację. Uderzył w środek bramki, wprost w wychodzącego z bramki Pepę Reinę. Wynik pozostał wówczas bez zmian.

Na Estadio de la Ceramica wynik 1:0 do końca meczu już się nie zmienił. Zwycięstwo sprawiło, że przewaga Katalończyków w tabeli LaLiga nad drugim Realem Madryt wzrosło do 11 punktów. Mistrzowie Hiszpanii zagrali jednak jedno spotkanie mniej.