Lewandowski "w trybie bestii". Pokazał, co potrafi. A Barcelona wygrała

Korzystając z wyjazdu Realu Madryt na Klubowe Mistrzostwa Świata, FC Barcelona mogła w niedzielę zwiększyć przewagę nad "Królewskimi"' nawet do 11 punktów. Aby tak się stało, Barca musiała wygrać w hicie 21. kolejki La Liga z solidnym Villarrealem. Dla drużyny Roberta Lewandowskiego był to jeden z ostatnich, naprawdę trudnych wyjazdów ligowych w tym sezonie, więc zwycięstwo nad "Żółtą Łodzią Podwodną" miało być kolejnym dużym krokiem w kierunku tytułu mistrza Hiszpanii.

Asysta Roberta Lewandowskiego, Barcelona pokonała Villarreal

Mecz na Estadio de la Ceramica mógł się rozpocząć fantastycznie dla Barcy i Lewandowskiego. Już w 3. minucie gry Pedri znakomicie uruchomił polskiego napastnika, który wyszedł sam na sam z Pepe Reiną, jednak uderzył słabo, prosto w bramkarza gospodarzy.

W pierwszych minutach goście z Katalonii nie do końca kontrolowali boiskowe wydarzenia, ale ich druga znakomita akcja, przeprowadzona w 18. minucie, już przyniosła otwarcie wyniku spotkania. Po składnej akcji zespołowej w decydującym momencie znów błysnął duet Pedri - Lewandowski. Hiszpan z Polakiem popisali się kapitalną wymianą piłki na skraju pola karnego i po asyście Lewandowskiego Pedri wygrał pojedynek z Reiną i trafił na 1:0.

Gospodarze dodatkowo w 35. minucie stracili podstawowego pomocnika Francisa Coquelina, który doznał poważnego urazu kolana i na noszach opuścił boisko. Kilka minut wcześniej swojego gola znów szukał Robert Lewandowski, który po efektownym zagraniu Frenkiego de Jonga zwiódł rywala w polu karnym, ale jego płaski strzał obronił Reina.

Tuż przed przerwą bliscy gola byli wreszcie piłkarze Villarrealu. Po fatalnym błędzie Julesa Kounde sam na sam z bramkarzem wyszedł Jose Luis Morales, jednak uderzył tylko w boczną siatkę.

Drugą część spotkania aktywniej rozpoczął Villarreal i choć może Marc-Andre Ter Stegen dalej nie był zmuszany do poważnych interwencji, to jego koledzy z obrony, z Ronaldem Araujo na czele, już jak najbardziej.

Po drugiej stronie boiska sporo działo się z udziałem Roberta Lewandowskiego, ale o ile w finalizacji Polak nie był w niedzielę dobrze dysponowany, tak świetnie radził sobie w rozgrywaniu piłki. Po jego znakomitym podaniu w 63. minucie na czystą pozycję wyszedł Raphinha, jednak w świetnej sytuacji uderzył z ostrego kąta obok słupka. - Lewandowski w trybie bestii - podsumowali komentatorzy Canal+ Sport, doceniając wkład Polaka w kreowanie akcji.

W ostatnich 30 minutach Barcelona wyglądała na zespół, który chce dowieźć zwycięstwo jak najmniejszym nakładem sił. Szukający wyrównania gospodarze dochodzili do pozycji strzeleckich. Uderzenia Samuela Chukwueze czy Fernando Nino wyraźnie jednak mijały bramkę Ter Stegena.

A gdy po akcji z Yeremym Pino Chukwueze w sytuacji sam na sam pokonał niemieckiego bramkarza, jego radość w 90. minucie szybko skasował gwizdek sędziego, obwieszczający, że Pino był na ewidentnym spalonym. Niedzielny mecz zakończyło celne, ale obronione uderzenie z 18 metrów Lewandowskiego, a także dwa groźne zamieszania w polu karnym Barcy, które nie zmieniły faktu, że koniec końców na bramkę Ter Stegena gospodarze oddali zaledwie jeden celny strzał przez 90 minut.

FC Barcelona ostatecznie pokonała na wyjeździe Villarreal 1:0, odnosząc szóste zwycięstwo w lidze z rzędu i jedenaste we wszystkich rozgrywkach. Dzięki tej wygranej Barca zwiększyła przewagę nad Realem Madryt do jedenastu punktów (choć ma jeden mecz rozegrany więcej) i wygrywając na kolejnym ciężkim terenie udowodniła, że jest na dobrej drodze do odzyskania tytułu mistrza Hiszpanii.