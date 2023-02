Barcelona się od niego odwróciła. Ale on od niej nie. "Chce zostać"

Ferran Torres trafił do Barcelony w styczniu 2022 roku za 55 mln euro z Manchesteru City. Forma hiszpańskiego skrzydłowego w tym sezonie pozostawia wiele do życzenia - łącznie strzelił pięć goli i zanotował jedną asystę w 25 meczach. Dodatkowo Torres jest dosyć wybuchowy na boisku, na co wskazuje m.in. jego starcie ze Stefanem Saviciem podczas meczu z Atletico Madryt (1:0). Wtedy liga hiszpańska ukarała go dwoma meczami zawieszenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze postanowienie sądu ws. Lewandowski - Kucharski

Barcelona odwróciła się od Torresa, ale on od niej nie. I chce zostać

Dziennikarze "El Nacional" informowali, że władze klubu, trener Xavi Fernandez i piłkarze odwrócili się od Ferrana Torresa. W tym gronie znalazł się też Robert Lewandowski. "Polak stał się jego głównym przeciwnikiem. Lewandowski jest już nim po prostu zmęczony. Całkowicie nie potrafi się porozumieć z Ferranem na boisku" - czytamy w artykule. Dodatkowo władze Barcelony nazwały Torresa "rażącą porażką". Czy Hiszpan zostanie w Barcelonie na kolejny sezon?

Hiszpański dziennik "Sport" podaje, że Ferran Torres nie zamierza odchodzić z Barcelony. Dziennikarze podkreślają, że Hiszpan był pierwszym "gwiazdorskim" podpisem w erze Joana Laporty. "Torres ma nadzieję, że jego sytuacja odwróci się w tym lub przyszłym sezonie. Chce odnieść sukces. Klub jest w pełni świadomy, że Torres chce zostać. Letnie transfery i odnowienie umowy przez Dembele sprawiły, że teraz jest mniej wykorzystywany w podstawowym składzie" - pisze "Sport".

Ferran Torres cieszy się zainteresowaniem ze strony Atletico Madryt, które może rozstać się m.in. z Joao Feliksem czy Yannickiem Carrasco przed startem nowego sezonu. "Sport" dodaje, że kilka klubów, m.in. z Premier League pytało o Hiszpana w styczniu, a w przypadku chęci rozstania z Torresem Barcelona ma prawo pierwokupu Yannicka Carrasco z Atletico Madryt. "Na razie Ferran nigdzie się nie rusza" - dodają dziennikarze.