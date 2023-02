Xavi zdecydował się na dwie zmiany. Tak ma wyglądać skład Barcelony w hicie

W niedzielę o godz. 21 FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Villarrealem w hicie 21. kolejki LaLiga. Podopieczni Xaviego powalczą o siódme zwycięstwo z rzędu i powiększenie przewagi w tabeli nad Real Madryt, który w ten weekend rywalizował w klubowych mistrzostwach świata. Natomiast bramki numer piętnaście szukać będzie Robert Lewandowski, który wyjdzie w podstawowym składzie.

Hiszpańskie media prognozują dwie zmiany w składzie Barcelony. Lewandowski nienaruszony

Przynajmniej tak prognozują wszystkie hiszpańskie media, które są zgodne co do pierwszej jedenastki, jaką do gry desygnuje Xavi na Estadio de la Ceramica. Ma ona tak wyglądać:

Ter Stegen - Kounde, Christensen, Araujo, Balde - De Jong, Kessie, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Gavi

Szkoleniowiec FC Barcelony po raz kolejny ma postawić na czwórkę pomocników, lecz z dwoma zmianami w porównaniu do poprzedniego meczu z Sevillą - kontuzjowanego Sergio Busquetsa ma zastąpić Franck Kessie, który ostatnio zaliczył asystę przy bramce Alby. Doświadczony lewy obrońca tym razem ma usiąść na ławce, a jego miejsce zajmie Alejandro Balde.

Zmianę ustawienia spowodowała kontuzja Ousmane'a Dembele, lecz świetnie w nowej roli odnalazł się Gavi. Pozwoliło to również na uwolnienie potencjału Frenkiego De Jonga, który w ostatnich tygodniach prezentuje się bardzo dobrze. Niestety nie możemy tego samego powiedzieć o Robercie Lewandowskim, który notuje regres formy, choć niedawno zdobył bramkę z Realem Betis.

Pierwszy gwizdek starcia Villarreal-FC Barcelona na Estadio de la Ceramica wybrzmi w niedzielę o godz. 21. Zapraszamy na relację live z tego meczu na Sport.pl.