"Zabójca". Hiszpanie ostrzegają przed Lewandowskim. "Chce więcej"

W poprzedniej kolejce La Liga FC Barcelona pewnie zwyciężyła 3:0 z Sevillą. Na listę strzelców wpisali się Jordi Alba, Gavi i Raphinha. Ta sztuka nie udała się Robertowi Lewandowskiemu. Polak był aktywny w polu karnym rywali, ale nie był w stanie pokonać Yassine Bounou. Mimo wszystko 34-latek pozostał liderem klasyfikacji strzelców Primera Division - w 17 spotkaniach zdobył 14 bramek. Nad drugim Joselu z Espanyolu ma 3 gole przewagi. Lewandowski będzie miał szanse po raz kolejny trafić do siatki już w najbliższą niedzielę, w starciu z Villarrealem.

REKLAMA

Zobacz wideo Adwokaci Cezarego Kucharskiego: Uważamy, że nasz klient nie ma nic do ukrycia

Hiszpanie ostrzegają Villarrealem przed Lewandowskim. Polak "głodny bramek"

Jak piszą dziennikarze "Mundo Deportivo" kapitan reprezentacji Polski był wściekły po meczu z Sevillą, że nie zdobył bramki. "Razem z drużyną świętował zwycięstwo, które pozwoliło Barcelonie odskoczyć na osiem punktów od Realu Madryt. Jednak ci, którzy widzieli go wychodzącego z szatni, mówią, że był trochę zły na siebie. W końcu nie był w stanie strzelić gola dla Barcelony" - czytamy.

To stąd ta cisza wokół nowego kontraktu Benzemy? Jest niepisana zasada

Redakcja podkreśliła, że wściekłość Lewandowskiego wynikała z "głodu bramek". Piłkarz był ostatnio zawieszony na trzy spotkania ligowe. Mimo to występował w innych rozgrywkach, w których również trafiał do siatki. Zdobył bramkę w półfinale Superpucharu Hiszpanii przeciwko Realowi Betis (2:2, rz. k. 4-2). Trafieniem popisał się też w finale z Realem Madryt (3:1). Zdobył również dwa gole przeciwko AD Ceucie (5:0) w Pucharze Króla. Po zakończeniu kary ligowej popisał się efektowną bramką w meczu z Betisem (2:1). Tak więc w sześciu spotkania w 2023 roku zdobył pięć goli. "To całkiem niezła statystyka. Ale taki 'zabójca' jak on, zawsze chce więcej" - piszą dziennikarze.

Mecz Barcelony z Villarrealem będzie drugim w tej edycji La Liga. Poprzednio Katalończycy wygrali 3:0, a dwie efektowne bramki w niespełna pięć minut zdobył właśnie Lewandowski. Jak podkreśliła redakcja "Mundo Deportivo" dla Polaka zbliżający się mecz będzie również szansą do wyrównania rachunków za ćwierćfinał poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, kiedy to Lewandowski grał w Bayernie Monachium. Wówczas na La Ceramica Hiszpanie wygrali 1:0 z Bawarczykami. W rewanżu Polak zdobył bramkę, ale ostatecznie rywale wyrównali i mecz zakończył się remisem 1:1. Taki wynik wyeliminował Bayern z dalszej rywalizacji w LM.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Xavi zapytany o Lewandowskiego. Powiedział, za co ceni Polaka. "Bez dwóch zdań"

O tym, czy napastnikowi uda się zdobyć kolejną bramkę, przekonamy się w niedzielę 12 lutego. Pierwszy gwizdek na La Ceramica zabrzmi o godzinie 21:00. Lewandowski powinien pojawić się na boisku już od pierwszych minut. W ataku nie będzie mu jednak towarzyszyć kontuzjowany Ousmane Dembele. Xavi nie będzie mógł również skorzystać z Sergio Busquetsa, który też nabawił się urazu.