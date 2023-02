Xavi zapytany o Lewandowskiego. Powiedział, za co ceni Polaka. "Bez dwóch zdań"

FC Barcelona jest na jak najlepszej drodze do sięgnięcia po tytuł mistrza Hiszpanii. Po 20. kolejkach przewodzi stawce z dorobkiem 53 punktów. Nad drugim Realem Madryt ma już osiem punktów przewagi. Taki wynik nie byłby możliwy bez Roberta Lewandowskiego, który jest liderem ofensywy - w 17 spotkaniach La Liga zdobył 14 bramek i zanotował cztery asysty. - Polak jest piłkarzem, który potrafi zrobić różnicę. Naciska mocno na rywali i ma zmysł strzelecki, którym nie może się pochwalić każdy zawodnik - komplementował go Xavi.

Xavi nie może się nachwalić Lewandowskiego. "U niego termin porażka nie funkcjonuje"

Xavi darzy kapitana reprezentacji Polski bardzo dużym zaufaniem, co pokazuje, niemal za każdym razem wystawiając go w wyjściowej jedenastce. Wyjątek stanowiły spotkania, w których Lewandowski pauzował za czerwoną kartkę.

Podczas konferencji prasowej poprzedzającej mecz z Villarrealem, Hiszpan po raz kolejny wypowiedział się ciepło na temat Polaka. - Cieszę się, że znów mogę korzystać z usług Lewandowskiego. Jest dla nas ogromnym wzmocnieniem. W końcu wygrał mnóstwo trofeów, m.in. z Bayernem Monachium. Ma mentalność mistrza i nawyk wygrywania. Bez dwóch zdań jest urodzonym przywódcą. U niego termin porażka nie funkcjonuje, co motywuje pozostałych chłopaków z drużyny - chwalił napastnika.

To nie pierwszy raz, kiedy Xavi komplementuje Lewandowskiego. - Jest niezwykłym graczem. Cudownie jest go mieć. To błogosławieństwo. Stanowi przykład, to tytan pracy. Ma pokorę, pracuje dla zespołu, pomaga kadrze trenerskiej. Robi różnicę. Czuje się komfortowo. Rozmawia z młodzieżą - mówił Xavi we wrześniu.

Na temat Lewandowskiego tuż przed niedzielnym meczem wypowiedział się również Pau Torres. Piłkarz Villarrealu nie może się doczekać rywalizacji z Polakiem. Ma nadzieję, że jego drużynie uda się zatrzymać lidera ofensywy Barcelony.

- Lubię wyzwania, lubię mierzyć się z najlepszymi napastnikami na świecie, a Lewandowski jest jednym z nich. W Lidze Mistrzów w zeszłym sezonie z Bayernem wygraliśmy i zremisowaliśmy w fazie pucharowej. Pomimo swojego wzrostu jest bardzo wszechstronnie utalentowany, świetnie wykańcza akcje i dominuje w grze w powietrzu. Nie możesz przepuszczać żadnego podania do niego - powiedział Hiszpan w rozmowie z dziennikiem "SPORT".

Mecz Barcelony z Villarrealem odbędzie się w niedzielę 12 lutego. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 21:00. Na murawie zabraknie kontuzjowanych Ousmane Dembele i Sergio Busquetsa. Lewandowski najprawdopodobniej pojawi się od pierwszych minut i stanie przed szansą zdobycia kolejnych bramek. Jak na razie, Polak jest liderem klasyfikacji strzelców La Liga. Ma trzy bramki przewagi nad drugim Joselu z Espanyolu.