Rywal Lewandowskiego zasypał go komplementami. Co za słowa. "Jest jednym z nich"

FC Barcelona w najbliższej kolejce LaLiga zmierzy się na wyjeździe z Villarrealem. W ekipie Kike Setiena do zdrowia wrócił Pau Torres, podstawowy środkowy obrońca zespołu, który najpewniej wróci do jedenastki i stanie naprzeciwko Roberta Lewandowskiego. 26-letni Hiszpan komplementował polskiego napastnika przed tym starciem.

Pau Torres komplementuje Lewandowskiego

- Lubię wyzwania, lubię mierzyć się z najlepszymi napastnikami na świecie, a Lewandowski jest jednym z nich. W Lidze Mistrzów w zeszłym sezonie z Bayernem wygraliśmy i zremisowaliśmy w fazie pucharowej. Pomimo swojego wzrostu jest bardzo wszechstronnie utalentowany, świetnie wykańcza akcje i dominuje w grze w powietrzu. Nie możesz przepuszczać żadnego podania do niego - powiedział Hiszpan w rozmowie z dziennikiem "SPORT".

Miał on okazje mierzyć się z Robertem Lewandowskim nie tylko we wspomnianym przez niego dwumeczu w Champions League, w którym 34-latek i tak zdobył bramkę w Monachium, ale również, chociażby w kadrze narodowej. Było to podczas Euro 2020, w którym "Biało-czerwoni" zremisowali 1:1, a polski napastnik strzelił gola, wygrywając fizyczny pojedynek z hiszpańskim stoperem. Dwa trafienia zanotował również pierwszym spotkaniu między obiema ekipami w tym sezonie. Na Camp Nou Barca wygrała 3:0.

Lewandowski nie znajduje się co prawda ostatnio w najlepszej formie, ale i tak wciąż potrafi zdobywać istotne bramki. Tak było, chociażby w ostatnim wyjazdowym meczu na Benito Villamarin w Sevilli przeciwko Betisowi. To było jego czternaste trafienie w lidze. Teraz przed podopiecznymi Xaviego równie ciężkie zadanie, gdyż Villarreal szósta ekipa LaLiga, która u siebie - na nowym odświeżonym Estadio de la Ceramica - potrafiła ograć już Real Madryt. FC Barcelona nad "Królewskimi" ma osiem punktów przewagi.