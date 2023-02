Piłkarz FC Barcelony zrobi wszystko, by zostać. "Jeśli poproszą"

Ostatnie lato było burzliwe dla Jordiego Alby. Lewy obrońca FC Barcelony miał w ostatnich dniach okienka transferowego odejść do Interu Mediolan, ale ostatecznie pozostał na Camp Nou. Początkowo był tylko zmiennikiem Alejandro Balde, ale im dalej w sezon, tym 33-latek mógł liczyć na coraz więcej minut od Xaviego Hernandeza. - Nie gram w każdym meczu, ale kiedy to robię, to daję z siebie wszystko. Gdy nie jestem na boisku, to staram się pomóc kolegom, wspierając ich z ławki. Ważne jest, żeby pomagać kolegom, być z nimi i doradzać im. To coś pozytywnego i motywującego - powiedział Alba w ostatnim wywiadzie dla "Marki".

Jordi Alba jest gotów pomóc FC Barcelonie. "Czuję się na siłach"

Zagadką pozostaje przyszłość 33-latka. Co prawda jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2024 roku, ale niewykluczone, że latem ponownie wróci temat jego ewentualnego odejścia. Może to być związane z planem obniżenia wynagrodzeń w Barcelonie, który jest realizowany przez Joana Laportę i jego ekipę.

- Czy wypełnię kontrakt? Oczywiście, czuję się na siłach, żeby grać na odpowiednim poziomie. Obniżenie pensji? Tak, zawsze to robiłem, gdy klub tego potrzebował. W mediach opowiadano wiele kłamstw na ten temat, ale na końcu zawsze to robiłem i nikt nie powie inaczej. Wiem, jaka jest prawda i pozostaję spokojny. Moją intencją jest pomóc klubowi i zadowolenie obu stron - podkreślił Jordi Alba.

W rozmowie z "Marką" zawodnik podkreślał, że FC Barcelona ma wszystko w swoich rękach, jeśli chodzi o wygranie rozrywek ligowych, ale Real Madryt będzie naciskał do samego końca. - To duża różnica [osiem punktów - przyp. red.] w tabeli, ale nie możemy odpuszczać.

W obecnym sezonie Jordi Alba rozegrał 19 spotkań, w których strzelił gola i zaliczył sześć asyst. W sumie dla FC Barcelony zagrał w 448 spotkaniach. W tym czasie strzelił 26 bramek i zanotował 99 ostatnich podań.

Kolejną okazję do gry Alba będzie miał w niedzielę 12 lutego. Tego dnia FC Barcelona zagra na wyjeździe z Villarrealem. Obecnie drużyna Xaviego Hernandeza przewodzi w tabeli La Liga z przewagą ośmiu punktów nad drugim Realem Madryt.