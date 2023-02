Rewolucja w etatowym uczestniku Ligi Mistrzów. Totalna przebudowa

Atletico Madryt rozgrywa jeden z najsłabszych sezonów od lat. Jesienią zajęło czwarte miejsce w grupie Ligi Mistrzów, przez co wiosną w ogóle nie zagra w europejskich pucharach. Poza tym odpadało z Pucharu Króla i w zasadzie walczy już tylko o to, aby zająć miejsce w czołowej czwórce LaLigi. To da prawo gry w przyszłej edycji Ligi Mistrzów, w której występuje nieprzerwanie od sezonu 2013/14.

REKLAMA

Zobacz wideo O co chodzi w procesie Lewandowski - Kucharski? Ujawniamy kulisy

Atletico Madryt szykuje przebudowę składu. Letnie okno transferowe przyniesie liczne zmiany

Rozczarowujące wyniki sprawiają, że latem w klubie może dojść do znaczących zmian. Jak informuje hiszpański dziennik "AS", planowane są liczne transfery, lecz będą musiały przy tym zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze, Atletico będzie miało stosunkowo skromny budżet, przez co przede wszystkim zamierza szukać okazji. Po drugie, drużyna ma zostać przebudowana w ten sposób, aby o jej sile w dużej mierze stanowili gracze "młodzi i głodni sukcesu".

Jest niemal przesądzone, że po zakończeniu sezonu do Madrytu trafi stoper Caglar Soyuncu, któremu wygaśnie kontrakt z Leicester City. Monitorowana jest również sytuacja trzech bocznych obrońców - Arnau Martineza z Girony, Ramy'ego Bensebainiego z Borussii Moenchengladbach oraz Hugo Bueno z Wolverhampton. Rywalizację w pomocy mają wzmocnić Guido Rodriguez z Betisu oraz Aleix Garcia z Girony. Jeśli chodzi o atak, to priorytetem jest pozyskanie Marcusa Thurama z Borussii Moenchengladbach, choć monitorowana jest również sytuacja Borjy Iglesiasa z Betisu. Poza tym w klubie liczą na eksplozję talentu dwóch wychowanków: 19-letniego Pablo Barriosa i 20-letniego Carlosa Martina.

Aby Atletico mogło pozyskać tylu zawodników, kilku innych będzie musiało z niego odejść. Tu wymienia się Yannicka Carrasco (zainteresowana nim jest FC Barcelona), Thomasa Lemara, Saula czy Renana Lodiego. Jest też grupa zawodników, których pozostanie w klubie, będzie zależne od rozwoju sytuacji na rynku transferowym. Należą do niej: Jose Maria Gimenez, Rodrigo De Paul, Alvaro Morata, Angel Correa czy Joao Felix.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Na razie nie jest też pewne, kto poprowadzi zespół w sezonie 2023/24. Co prawda kontrakt Diego Simeone obowiązuje do końca czerwca 2024 r., ale w ostatnim czasie pojawiały się liczne doniesienia o jego odejściu po zakończeniu obecnego sezonu. Decydująca okaże się zapewne kwestia awansu do Ligi Mistrzów. Na jego ewentualnego następcę najczęściej typuje się Luisa Enrique, byłego szkoleniowca FC Barcelony czy reprezentacji Hiszpanii.

Najbliższy mecz Atletico Madryt zagra w niedzielę 12 lutego o godzinie 16:15. Wtedy w LaLidze zmierzy się z Celtą Vigo.