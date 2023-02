To może być hit. Gwiazda Barcelony na celowniku angielskiego giganta. Był kontakt z agentem

Po odejściu Leo Messiego do PSG, Ansu Fati został namaszczony na następcę legendarnego Argentyńczyka w zespole FC Barcelony. 20-letni Hiszpan dostał nawet koszulkę z numerem "10", w której miał poprowadzić "Blaugranę" do sięgnięcia po największe trofea. Liczne urazy i kontuzje młodego piłkarza sprawiły jednak, że obecnie Fati stał się jednym z rezerwowych zawodników w drużynie Xaviego. Sytuację klubową skrzydłowego próbuje wykorzystać Arsenal, który pragnie ściągnąć 20-latka na Emirates Stadium.

Arsenal sięga po Fatiego. "Nie do końca pasuje do systemu Xaviego"

Według informacji podanych przez dziennikarzy hiszpańskiego "COPE" agent Ansu Fatiego - Jorge Mendes, odbył już pierwsze rozmowy z przedstawicielami "Kanonierów". Obecna wartość rynkowa piłkarza wynosi około 50 mln euro, a jego kontrakt z Barceloną jest ważny do 30 czerwca 2027 roku. Gdyby Mikel Arteta koniecznie chciał ściągnąć zawodnika do drużyny, władze Arsenalu podczas letniego okna z pewnością musiałyby sięgnąć głęboko do kieszeni.

Zdaniem mediów znajdujących się blisko drużyny z Katalonii, Fati na ten moment nie ma zamiaru odchodzić z zespołu, jednak otoczenie piłkarza jest zmartwione jego dyspozycją. - Środowisko zawodnika jest zaniepokojone jego sportową sytuacją, ponieważ nie do końca pasuje on do nowego systemu Xaviego - czytamy w serwisie.

Do sytuacji młodego gwiazdora w ostatnim czasie odniósł się sam szkoleniowiec "Barcy". - Czy byłbym otwarty na sprzedaż Ansu? Nie. Chcę, aby został z nami. Potrzeba jedynie cierpliwości. Mam w niego wiele wiary - mówił Xavi Hernandez. Ale według ostatnich doniesień hiszpańskiej prasy klub nie będzie zatrzymywał Fatiego, jeśli ten zdecyduje się na odejście.

Łącznie w dorosłej drużynie FC Barcelony Ansu Fati wystąpił w 89 meczach, zdobywając 25 bramek i dziewięć asyst. Co prawda w obecnym sezonie skrzydłowy zaliczył 31 spotkań, w których strzelił sześć bramek i zanotował trzy asysty, jednak większość z nich 20-latek zaczynał na ławce.