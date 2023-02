Real Madryt szykuje miejsce dla trenera. Chce nowego Zidane'a

Carlo Ancelotti może wkrótce zostać zwolniony z Realu Madryt. Jego posada w dużym stopniu zależy od wyniku sobotniego meczu z Al-Hilal w finale Klubowych Mistrzostw Świata. Włoch miał nawet otrzymać ultimatum, że w przypadku braku zwycięstwa w KMŚ pożegna się ze stanowiskiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze postanowienie sądu ws. Lewandowski - Kucharski

"Cris wszechmogący". Światowe media reagują na wyczyn Cristiano Ronaldo

Powtórzyć udaną "formułę Zidane'a" … bez Zidane'a

Okazuje się, że władze Realu Madryt już szykują miejsce dla następcy Włocha. Według informacji dziennika "Marca" Florentino Perez ma aż trzech kandydatów. Wszyscy to byli piłkarze Realu Madryt: Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa oraz klubowa legenda - Raul (741 meczów dla tego klubu i aż 323 goli). Ten pierwszy prowadzi obecnie Bayer Leverkusen, Arbeloa jest trenerem grup młodzieżowych w Madrycie. Najwięcej sukcesów miał dotychczas Raul, który świetnie prowadzi piłkarzy Realu Madryt Castilla. Zdobył nawet mistrzostwo Ligi Młodzieżowej w 2020 roku. To właśnie Raul jest najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia Ancelottiego, o czym pisaliśmy tutaj. - Trenerzy młodzieżowi wykonują fantastyczną robotę i wkrótce kilku z nich trafi do pierwszej drużyny - mówił kilka dni temu Carlo Ancelotti.

- Real Madryt mógłby powtórzyć udaną formułę Zidane'a… bez Zidane'a, czyli byłego piłkarza z charyzmą wśród fanów Realu Madryt i z niekwestionowanym przywództwem w zarządzaniu szatnią. Florentino Perez ma trzech nowych "Zidane'ów", którzy mogą powtórzyć zbudowanie jednej z najbardziej złotych scen w historii białego klubu - pisze "Marca".

"Marca" przeprowadziła nawet sondę, kto powinien być trenerem Realu Madryt. W tym momencie aż 47 proc. głosów otrzymał Raul, ale zaledwie 5 proc. mniej od niego - Xabi Alonso. Tylko 5 proc. fanów głosowało na Arbeloę. - Postać Raula w roli trenera Realu Madryt jest coraz bardziej prawdopodobna. Będąc człowiekiem klubu, odrzucił kilka ofert z ligi hiszpańskiej, aby kontynuować projekt w Castilli i ma nadzieję, że wskoczy na ławkę rezerwowych pierwszej drużyny - piszą dziennikarze.

Szczere wyznanie Lewandowskiego. Wskazał kluczowy moment. "Dotarło do mnie"

Real Madryt w tym sezonie zawodzi w Primera Division. Po 20 kolejkach z 45 punktami zajmuje pozycję wicelidera. Do prowadzącej FC Barcelony traci już jednak aż osiem punktów.