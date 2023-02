Media: Nagły zwrot akcji ws. Busquetsa. Jednoznaczna deklaracja. "Zadzwoni"

Sergio Busquets występuje w FC Barcelonie od 2005 roku. W tym czasie rozegrał 707 meczów, strzelił 18 goli i zanotował 42 asysty. 34-letni pomocnik stał się legendą zespołu - zdobył m.in. osiem mistrzostw Hiszpanii i trzykrotnie triumfował w Lidze Mistrzów. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca 2023 roku, a media coraz więcej mówią o zmianie otoczenia. Hiszpana kuszą Inter Miami i Al-Nassr. Jednak okazuje się, że w sprawie doszło do zwrotu akcji i przysłowiowa "piłka" jest po stronie samego zawodnika.

Przełom ws. Busquetsa. Wszystko w rękach Hiszpana. "Jeśli utrzyma poziom, to usiądziemy z nim do rozmów"

- Najpierw chce zobaczyć, jak przebiegnie ten sezon, na jakie wyniki będzie mnie stać. Dopiero wtedy będę w stanie podjąć decyzję na temat mojej dalszej kariery w klubie - mówił we wrześniu Busquets. O zatrzymanie Hiszpana na Camp Nou walczył Xavi Hernandez. I jak donosi "Marca", szkoleniowcowi udało się przekonać piłkarza do dalszej współpracy. Co więcej, Busquets jest gotowy pójść na ustępstwa. "Kapitan Barcelony wysłucha propozycji klubu. Jest w stanie drastycznie obniżyć swoją pensję, by kontynuować przygodę z drużyną jego życia. Pytanie, czy to wystarczy, bo jednak wszystko ma swoje granice" - czytamy.

FC Barcelona podjęła decyzję ws. wicekapitana. Niespodziewany zwrot

Z takiej postawy Busquetsa z pewnością ucieszy się pogrążona w kryzysie finansowym Barcelony. Katalończyków nie stać na sprowadzenie nowych pomocników, dlatego pozostanie Hiszpana w zespole i zredukowanie jego pensji wydaje się najlepszym rozwiązaniem.

Głos w sprawie zabrał również Joan Laporta. - Teraz koncentrujemy się na wygraniu ligi, a Busquets gra w niej wspaniale. Bez takich graczy, jak on, trudno byłoby zdobywać trofea. Jeśli chodzi o kwestie kontraktu, to wszystko pozostawiam w rękach piłkarza. Na koniec sezonu, kiedy zadecyduje o swojej przyszłości, zadzwoni do nas, a my ocenimy jego poziom gry i przygotujemy dla niego odpowiednie warunki - zadeklarował prezes Barcelony w rozmowie ze "Sportem".

- Nie usiedliśmy jeszcze do rozmów, bo żadna ze stron nie uważa, że to już moment, by zacząć negocjacje. Busquets jest pierwszym kapitanem, tym, który dowodzi drużyną w szatni, na boisku. Pozostaje też w dobrych stosunkach z Xavim. Busquets łączy wszystko w całość. Jeśli utrzyma poziom, to usiądziemy z nim do rozmów - podkreślił.

Kłopoty Barcelony przed wielkimi meczami. Gwiazdor wypadł ze składu

Barcelona nie przedstawiła jeszcze Hiszpanowi oferty przedłużenia kontraktu, ale jak donosi "Mundo Deportivo", już w najbliższych dniach może dojść do przełomu. Rzekomo władze klubu chcą zaproponować piłkarzowi półroczną umowę. Na razie, Busquets walczy z kontuzją, której nabawił się w niedzielnym meczu z Sevillą (3:0). Kapitan FC Barcelony będzie pauzował przez najbliższe dwa, trzy tygodnie i nie zagra w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Europy z Manchesterem United.