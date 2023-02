Kłopoty, kłopoty Barcelony. Wypadł partner Lewandowskiego. I to wszystko przed wielkimi meczami

Ousamane Dembele doznał kontuzji pod koniec stycznia w ligowym meczu z Gironą. W 26. minucie meczu z pomocą medyków musiał opuścić plac gry. Po badaniach okazało się, że doskwiera mu uraz mięśnia lewego uda. Początkowo prognozy lekarzy były dość optymistyczne. Zakładały bowiem, że przerwa Francuza potrwa od dwóch tygodni do miesiąca. Po czasie okazało się, że wcale nie jest tak kolorowo.

Dembele wróci na mecz Realem Madryt. Ominą go inne ważne mecze

Dziennik "AS" właśnie podał kolejną datę przewidywanego powrotu Dembele. Miałby on nastąpić 19 marca. Może się wydawać, że to wspaniała wiadomość, bo akurat wtedy wypada El Clasico. FC Barcelona podejmie ekipę Realu Madryt na Camp Nou o godz. 18.30. Niestety nie wygląda to już tak optymistycznie, gdy spojrzy się na nieco wcześniejsze pozycje w terminarzu.

Dembele ominą bowiem oba mecze 1/16 finału Ligi Europy z Manchesterem United. Katalończycy przystąpią do nich 16 i 23 lutego. Porażka oznaczać będzie koniec przygody w europejskich pucharach w tym sezonie. Zaraz po nich dojdzie do kluczowego starcia o kolejne trofeum. FC Barcelona 2 marca zmierzy się z Realem, tyle że w Pucharze Króla. Wyjazd na Santiago Bernabeu będzie niezwykle ważny, ale nie kluczowy, ponieważ 5 kwietnia oba zespoły zagrają jeszcze raz w rewanżu w Barcelonie.

Problemy FC Barcelony. Słabość skrzydłowych

Poza tym Xavi będzie musiał obyć się bez swojej gwiazdy w pięciu nadchodzących kolejkach ligowych. Rywalami FC Barcelony będą: Villarreal, Cadiz, Almeria, Valencia i Athletic Bilbao. Do tej pory szkoleniowiec radził sobie z tym problemem poprzez zmianę ustawienia. Nieco wyżej ustawiony był nominalny środkowy pomocnik Gavi, a poza nim partnerem Roberta Lewandowskiego w ataku był Brazylijczyk Raphinha. W trójce w pomocy grał natomiast Frenkie de Jong. Jak na razie Xavi nie zaufał potencjalnym zmiennikom Demebele - Ansu Fatiemu i Ferranowi Torresowi.

W sumie absencja Dembele potrwa 7 tygodni. Przez najbliższe 15 dni Francuz ma kontynuować rehabilitację. Potem obciążenia treningowe będą stopniowo zwiększane i aż nastąpi powrót do treningów z całym zespołem. W Barcelonie tym razem wolą dmuchać na zimne. Ousmane Dembele w tym sezonie LaLiga zagrał 18 spotkań, strzelił 5 goli i miał tyle samo asyst.