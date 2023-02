FC Barcelona w żałobie. Nie żyje Marcos Alonso Pena

Marcos Alonso Pena, czyli ojciec Marcosa Alonso Mendozy grającego w FC Barcelonie, zmarł w wieku 63 lat. Jak podaje hiszpański dziennik "Marca", były piłkarz odszedł po dwuletniej walce z chorobą. Informacje o jego śmierci potwierdził już sam klub ze stolicy Katalonii.

REKLAMA

Zobacz wideo "To jest podniecające. Nie pamiętam, kiedy zrobiłam porządny trening". Ewa Swoboda druga na ORLEN Copernicus Cup

Nie żyje ojciec Marcosa Alonso. Niegdyś sam grał w FC Barcelonie

Marcos Alonso Pena urodził się 1 października 1959 roku i był synem Marcosa Alonso Imaza, również piłkarza, byłego zawodnika m.in. Realu Madryt i dwukrotnego reprezentanta Hiszpanii, znanego jako "Marquitos". Debiut Alonso Penii w LaLiga nastąpił w wieku niespełna 18 lat w barwach Racingu Santander i miał on miejsce 25 września 1977 roku. Charakteryzowały go duża szybkość i dobry drybling, co w 1979 roku zaowocowało transferem do Atletico Madryt.

Santos spytał PZPN o Lewandowskiego. Ulżyło mu, kiedy usłyszał odpowiedź. "To nie było dobre"

Tam Alonso Pena spędził trzy sezony, przechodząc w 1982 roku do FC Barcelony, z którą święcił największe i jedyne triumfy. W pierwszym roku gry zdobył z Barcą Puchar Króla, Superpuchar Hiszpanii i Puchar Ligi, a rok później mistrzostwo LaLiga. Po pięciu latach spędzonych na Camp Nou powrócił do Atletico i do końca kariery piłkarskiej nie wzniósł już ani jednego trofeum, kończąc swoją przygodę na boisku w barwach macierzystego Racingu w 1991 roku. Alonso Pena zagrał także 22 razy w reprezentacji Hiszpanii.

Po odwieszeniu butów na piłkarski kołek Marcos Alonso Pena postanowił się poświęcić pracy trenera zostając w 1994 roku asystentem w sztabie Jorgego D'Alessandro w Atletico Madryt. Rok później objął stanowisko pierwszego trenera w Rayo Vallecano, które piastował do maja 1996 roku. Następie pracował w Racingu Santander (1996-1998), Atletico Madryt (2000-2001), Realu Saragossa (marzec 2002 - czerwiec 2002), Maladze (lipiec 2006 - październik 2006) i Granadzie 74 (kwiecień 2008 - listopad 2008), która była ostatnim prowadzonym przez niego klubem. Jako trener nie poprowadził żadnego z tych zespołów do zwycięstwa w hiszpańskich czy też międzynarodowych rozgrywkach.

Jego syn także kontynuuje długoletnie rodzinne tradycje. Marcos Alonso jest wychowankiem Realu Madryt, w którym nie udało mu się przebić do pierwszego zespołu, z wyjątkiem jednego oficjalnego występu. Dlatego lewy obrońca zdecydował się na transfer za granicę. Najpierw grał w angielskim Boltonie, następnie we włoskiej Fiorentinie, a następnie wrócił do Anglii, by występować dla Sunderlandu i w dalszej kolejności Chelsea. 1 września Alonso został piłkarzem FC Barcelony i w tym sezonie rozegrał 21 spotkań, zdobywając dwie bramki. 32-latek ma na koncie także dziewięć meczów w reprezentacji Hiszpanii.

Tu reprezentacja Polski ma zagrać pierwszy mecz el. Euro. Jest porozumienie z PZPN