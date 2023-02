Ronaldinho oddał hołd Messiemu. Napisał do młodszego siebie. Wyjątkowe słowa

Ronaldinho ogłosił zakończenie kariery 16 stycznia 2018 roku. Były reprezentant Brazylii grał w trakcie kariery w takich klubach jak Gremio Porto Alegre, Paris Saint-Germain, FC Barcelona, AC Milan, Flamengo, Atletico Mineiro, Queretator FC oraz Fluminense. Ostatni oficjalny mecz w karierze rozegrał 26 września 2015 roku w starciu z Goias EC (2:0). Brazylijczyk wygrywał klubowe trofea jedynie z FC Barceloną i Atletico Mineiro.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze postanowienie sądu ws. Lewandowski - Kucharski

Ronaldinho napisał wzruszającą wiadomość do Messiego. "Graj z radością i swobodnie"

Ronaldinho napisał list do młodszego siebie, który został opublikowany na portalu "The Players' Tribune". Były brazylijski pomocnik postanowił wysłać w nim wzruszającą wiadomość do Leo Messiego. "W Barcelonie usłyszysz o dzieciaku z drużyny młodzieżowej. Nosi numer 10 tak jak Ty. Jest mały i gra z piłką jak Ty. Wraz z kolegami pójdziesz oglądać jego grę i będziesz wiedział, że on będzie kimś więcej, niż świetnym piłkarzem. Ten dzieciak nazywa się Leo Messi" - rozpoczął.

"Powiesz trenerom, żeby awansowali Messiego do drużyny seniorskiej, by mógł grać z Tobą. Jak już przybędzie, to piłkarze Barcelony będą mówić i opowiadać o nim tak jak Brazylijczycy o Tobie. Chcę, żebyś dał mu jedną radę. Powiedz mu tak: Graj z radością. Graj swobodnie. Po prostu graj z piłką przy nodze. Nawet gdy Ciebie już nie będzie, to wolny styl wciąż będzie dalej w Barcelonie dzięki Leo Messiemu" - dodał Ronaldinho.

Ronaldinho grał z Leo Messim w barwach FC Barcelony w latach 2005-2008. W tym czasie klub z Katalonii wygrał Ligę Mistrzów, dwa mistrzostwa Hiszpanii i dwa krajowe Superpuchary. Dodatkowo Ronaldinho zdobył Złotą Piłkę w 2005 roku, wygrywając w plebiscycie "France Football" z Frankiem Lampardem czy Stevenem Gerrardem. Z kolei Leo Messi zadebiutował w lidze hiszpańskiej w barwach Barcelony 16 października 2004 roku w derbowym starciu z Espanyolem, zmieniając Deco.