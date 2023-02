Bohater mundialu koniecznie chciał trafić do Barcelony. Był gotów grać za darmo

FC Barcelona chciała sprowadzić Sofyana Amrabata z Fiorentiny w zimowym oknie transferowym. Marokański pomocnik był tak zdeterminowany, by trafić do klubu z Katalonii, że chciał nawet grać za darmo do końca sezonu - informuje Achraf Ben Ayad, dziennikarz beIN Sports.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl