Barcelona planuje ofensywę transferową. Wyciekła lista nazwisk

W zimowym oknie transferowym FC Barcelona nie dokonała żadnego wzmocnienia. Z klubu odeszli za to Memphis Depay (do Atletico Madryt) oraz Hector Bellerin (do Sportingu). Aktualnie w pierwszej drużynie jest zarejestrowanych 19 zawodników, co nie daje Xaviemu dużego pola manewru.

FC Barcelona szykuje transfery na lato. Chce pozyskać co najmniej trzech graczy

Władze klubu są świadome, że sytuacja kadrowa jest daleka od idealnej, przez co latem chcą dokonać kilku znaczących transferów. Hiszpańskie "Mundo Deportivo" ujawniło listę piłkarzy, którzy za kilka miesięcy mają wzmocnić zespół.

Pierwszym z zawodników, który się na niej znalazł, jest Yannick Carrasco z Atletico Madryt. Mógł on zostać pozyskany już zimą, lecz ostatecznie wypożyczenie nie doszło do skutku. W letnim oknie będzie można go wykupić za 15 milionów euro, choć biorąc pod uwagę to, że jego kontrakt wygasa w czerwcu 2024 roku, to Katalończycy będą negocjować niższą kwotę. "Mundo Deportivo" zwraca także uwagę na to, że po zimowym oknie Diego Simeone, trener Atletico, stracił do niego zaufanie, a Xavi chętnie widziałby go w swoim zespole.

Drugi piłkarz, którym jest zainteresowana Barcelona, to Sofyan Amrabat. W styczniu chciała go wypożyczyć za opłatą w wysokości 3 milionów euro, w umowie zawarto także opcję wykupu za 37 mln euro. Fiorentina odrzuciła ofertę i to pomimo nacisków Marokańczyka, który ostatniego dnia stycznia odmówił udziału w treningu. Jako że jego kontrakt wygasa w czerwcu 2024 r., to letnie okno transferowe będzie ostatnią okazją, aby zarobić znaczące pieniądze na jego odejściu. Zwłaszcza że sam gracz bardzo tego chce.

Ponadto Barcelonie marzy się transfer 17-letniego napastnika Vitora Roque z brazylijskiego Athletico Paranaense. Zabiegają o niego również Chelsea czy Paris Saint-Germain, lecz wydaje się on być zdecydowany na transfer do stolicy Katalonii. W tym wypadku istotnym problemem mogą być narzucone przez La Ligę ograniczenia wydatków, tyle że władze klubu chcą dogadać się z Brazylijczykami w kwestii odpowiedniego rozłożenia płatności.

Poza wzmocnieniami składu celem Barcelony na najbliższe tygodnie jest przedłużenie umów z następującymi zawodnikami: Ousmane Dembele, Sergio Busquetsem, Inakim Peną, Sergim Roberto oraz Alejandro Balde (formalnie nadal jest graczem drużyn młodzieżowych).

Najbliższy mecz FC Barcelona zagra w niedzielę 12 lutego o godzinie 21:00, jej rywalem będzie Villarreal.