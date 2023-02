Modrić dostał szokujące ultimatum od Realu. Warunek przedłużenia kontraktu

Luka Modrić występuje w Realu Madryt od sierpnia 2012 roku, gdy odszedł za 35 mln euro z Tottenhamu. Chorwacki pomocnik zagrał ponad 450 meczów dla klubu z Hiszpanii i miał wpływ na ponad 100 goli Realu. Dodatkowo Luka Modrić wygrał m.in. pięć pucharów Ligi Mistrzów, trzy mistrzostwa Hiszpanii czy cztery Superpuchary UEFA. Wciąż jednak nie wiadomo, jaka będzie dalsza przyszłość reprezentanta Chorwacji.

Ultimatum dla Luki Modricia. Real Madryt chce, żeby Chorwat zakończył karierę w kadrze

Portal onefootball.com informuje, że Real Madryt chciałby przedłużyć kontrakt z Luką Modriciem, który wygasa z końcem tego sezonu. Chorwacki pomocnik miał jednak dostać od władz pewne ultimatum - musi zakończyć karierę reprezentacyjną, żeby w pełni skupić się tylko na grze w klubie. Ten warunek ma nie podlegać negocjacjom. W trakcie katarskiego mundialu pojawiały się informacje, że Carlo Ancelotti był przekonany, iż Modrić skończy karierę w kadrze tuż po turnieju.

Warto dodać, że Luka Modrić wcześniej wykluczył zakończenie kariery reprezentacyjnej tuż po mistrzostwach świata. - Nie, nie opuszczę drużyny narodowej. Wciąż czuję się bardzo dobrze, jestem w bardzo dobrej kondycji i zostanę tutaj tak długo, jak tylko będę mógł. Nie ma żadnego powodu, aby przechodzić na emeryturę. To jest mój wybór - mówił pomocnik Realu Madryt. Gdyby jednak chorwacki pomocnik zdecydował się zakończyć karierę w kadrze, to jego bilans będzie wynosił 23 gole i 25 asyst w 162 meczach.

Brak optymalnej formy Luki Modricia po mundialu spowodował, że w mediach pojawiły się wątpliwości co do zasadności przedłużenia kontraktu. - Mam wątpliwości, czy Real powinien przedłużyć umowę z Modriciem. On jest niesamowity i w ostatnich latach był kluczową postacią, ale nie jestem pewny, czy ostatnio daje tak wiele. To nie będzie łatwe, ale kiedyś ta relacja musi się w końcu zakończyć - mówił Guti, były piłkarz Realu Madryt z lat 1996-2010. - Od kiedy Modrić wrócił z mistrzostw świata, jego forma nie jest idealna, ale do końca sezonu jeszcze odegra swoją rolę - dodał Carlo Ancelotti.

Forma Realu Madryt po mistrzostwach świata pozostawia wiele do życzenia. Zespół prowadzony przez Carlo Ancelottiego przegrał 0:1 z Realem Mallorka w ostatniej kolejce, przez co jego strata do FC Barcelony wzrosła do ośmiu punktów. Luka Modrić zagrał w 27 meczach tego sezonu, w których strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty.