"Lewandowski najbardziej decydujący", ale Barcelona już go nie potrzebuje

Robert Lewandowski od początku pobytu w Barcelonie jest bardzo ważnym piłkarzem tego klubu. Łącznie rozegrał już 26 meczów i strzelił 23 gole. Szczególnie dobrze radził sobie w pierwszych czterech meczach tego sezonu, w których aż siedmiokrotnie trafiał do siatki. Ostatnie tygodnie nie należały do tak obfitych. Wpływ na to miała przerwa spowodowana zawieszeniem za czerwoną kartkę (3 mecze La Liga) i mniejsza liczba zdobytych bramek. Polak trafiał w trzech z ostatnich siedmiu meczów.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeremy Sochan porównany do gwiazdy NBA. "W tym wieku to imponujące"

FC Barcelona nauczyła się wygrywać bez goli Lewandowskiego

Nieco mniejsza liczba goli Lewandowskiego nie idzie w parze z gorszymi wynikami. Hiszpański "Sport" podał, że ekipa z Katalonii nie jest już uzależniona od bramek Polaka. Dziennikarze zauważyli, że łatwość strzelania goli przez napastnika pomogła zespołowi Xaviego odnosić zwycięstwa na początku sezonu, ale gdy Lewandowski nie trafiał do siatki, FC Barcelona przegrywała. Było to szczególnie widoczne w meczach Ligi Mistrzów z Interem, Realem, czy Bayernem.

"Nie ma wątpliwości, że jest najbardziej decydującym piłkarzem w drużynie, ale prawdą jest również to, że FC Barcelona potrafi już wygrywać bez goli Polaka" - czytamy w tekście. Pozostali ofensywni piłkarze dorzucają więcej trafień. W zeszłym roku Lewandowski miał więcej goli niż reszta napastników łącznie. Obecnie sytuacja już się zmieniła i koledzy wyprzedzili Polaka pod tym względem (23 gole Lewandowskiego i 26 bramek reszty piłkarzy). Dziennikarze zwracają uwagę nie tylko na poprawę skuteczności napastników, ale także Pedriego, który sześciokrotnie wpisywał się na listę strzelców.

Tak żyje Alves w więzieniu. Świadek ujawnia: "Jest przypadkiem wyjątkowym"

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

FC Barcelona po 20 kolejkach jest liderem tabeli La Ligi z dorobkiem 53 punktów. Nad drugim Realem Madryt ma osiem punktów przewagi. W następnej serii spotkań zmierzy się z Villarrealem. Mecz odbędzie się w niedzielę o 21:00. Jeszcze w tym miesiącu ekipę z Katalonii czeka dwumecz z Manchesterem United w 1/16 Ligi Europy. Starcia zaplanowane są na 16 i 23 lutego.

Rosjanie odlecieli. Wzięli oprawę za rosyjską manifestację "dla Czerczesowa"