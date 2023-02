Ważna zmiana w Barcelonie. Hiszpanie piszą o Lewandowskim. Nie mają wątpliwości

Sytuacja FC Barcelony w lidze hiszpańskiej jest coraz lepsza. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza jest liderem Primera Division z 53 punktami, a jego przewaga nad drugim Realem Madryt zwiększyła się do ośmiu punktów. To efekt porażki podopiecznych Carlo Ancelottiego z Realem Mallorka (0:1). FC Barcelona z kolei ograła 3:0 Sevillę po golach Jordiego Alby, Gaviego oraz Raphinhi. Robert Lewandowski grał przez 90 minut, ale nie powiększył swojego bramkowego dorobku.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile zarabia Fernando Santos? Sekretarz generalny PZPN odpowiada

Hiszpanie ogłaszają zmiany w Barcelonie. "Już nie są uzależnieni od Lewandowskiego"

Hiszpański dziennik "Sport" pochylił się nad ostatnim meczem Barcelony i faktem, że Robert Lewandowski nie strzelił swojego 15 gola w LaLiga. Dziennikarze zwracają uwagę na to, że Barcelona nie jest już tak uzależniona od goli strzelanych przez polskiego napastnika. "Zespół się rozwija, pozostali napastnicy zrobili krok do przodu, a pomocnicy też zaczęli strzelać. Barcelona odchodzi od uzależnienia od bramek Lewandowskiego z początku sezonu, zostawia to za sobą" - czytamy w artykule.

"Sport" zwraca uwagę na to, że udział Roberta Lewandowskiego przy golach Barcelony wynosił 45 proc. co jest wynikiem porównywalnym z wynikami Leo Messiego z czasów gry dla Barcelony. "Kiedy Lewandowski nie strzelał, drużyna nie potrafiła pokonywać przeciwników i co najwyżej remisowała. Polak nie trafiał we wszystkich czterech porażkach drużyny w tym sezonie - w El Clasico na Bernabeu, przeciwko Interowi w Mediolanie i w obu meczach z Bayernem Monachium" - dodają hiszpańscy dziennikarze, podkreślając, że "Xavi jest zadowolony z postępów drużyny".

"Nie ma wątpliwości, że Lewandowski jest najbardziej decydującym zawodnikiem w drużynie, ale prawdą jest, że Barcelona potrafi wygrywać mecze też bez niego. Ta poprawa da drużynie Xaviego o wiele więcej szans na zwycięstwa" - podsumowuje dziennik "Sport". FC Barcelona, poza grą w lidze hiszpańskiej, pozostaje w grze na dwóch innych frontach. W półfinale Pucharu Króla czeka ją rywalizacja z Realem Madryt, a w 1/16 finału Ligi Europy rywalem podopiecznych Xaviego będzie Manchester United.