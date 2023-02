Xavi skomentował wygraną Barcelony. Króciutko o Lewandowskim

FC Barcelona wygrała w niedzielny wieczór 3:0 z Sevillą. Dzięki zwycięstwu odskoczyła od Realu Madryt na osiem punktów. Całe spotkanie rozegrał Robert Lewandowski, który tym razem nie wpisał się na listę strzelców. Jednak jego występ można uznać za udany. "Pokazał, że jego futbol to coś więcej niż tylko zdobywanie bramek" - napisał kataloński "Sport".

Xavi o Robercie Lewandowskim. Jedno krótkie zdanie

Podobne zdanie do dziennikarzy ma trener FC Barcelony Xavi Hernandez. 43-latek po spotkaniu rozmawiał z telewizją DAZN, gdzie chwalił zespół po okazałym zwycięstwie. W szczególności docenieni zostali strzelcy goli, ale w jednym ze zdań szkoleniowiec wspomniał o Robercie Lewandowskim. - Jordi Alba miał dużo miejsca z przodu, bo Gonzalo Montiel gubił swoją pozycję. Mógł współpracować z Gavim lub Lewandowskim - komplementował obrońcę Xavi, przy okazji zauważając wkład Polaka w to spotkanie.

W podobnym tonie trener wypowiadał się o innym graczy FC Barcelony Raphinhy. - Cenimy występy nie tylko za bramki czy asysty, ale za pracę, poświęcenie. Jest bardzo hojny w wysokim pressingu, odzyskuje wiele piłek, gra na dużej intensywności. Jest gwarancją sukcesu drużyny. Raphinha jest wyjątkowym piłkarzem w pracy dla zespołu - stwierdził Xavi, doceniając go.

Nie tak dawno temu minęło 200 dni, od kiedy Robert Lewandowski został zawodnikiem FC Barcelony. Polak miał zabójcze wejście do zespołu. Przez pierwsze kilka tygodni strzelał w praktycznie każdym spotkaniu, lecz od końcówki października zanotował tylko jedno trafienie w lidze (trafiał za to w Pucharze i Superpucharze Hiszpanii). Mimo to ma na swoim koncie czternaście bramek w 16 starciach, co daje mu średnią 0,8 gola na mecz.

FC Barcelona jest aktualnie w bardzo dobrej sytuacji, żeby sięgnąć w tym sezonie po mistrzostwo Hiszpanii. Na półmetku zmagań jest liderem La Liga i ma osiem punktów przewagi nad drugim Realem Madryt. Następny mecz ekipa Roberta Lewandowskiego zagra w niedzielę 12 lutego z Villarrealem. Początek o 21:00.