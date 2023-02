Xavi ma problem. Zagrożenie. Duży ból głowy przed kolejnym meczem

FC Barcelona po 19. kolejkach LaLiga prowadzi z przewagą pięciu punktów nad drugim Realem Madryt. Dziś zawodnicy Xaviego o 21:00 zagrają z Sevillą, która wraca na właściwie tory po bardzo słabym początku sezonu. Dla Roberta Lewandowskiego i jego zespołu to może być wyjątkowo trudne zadanie, a to ze względu na to, że aż trzech kluczowych piłkarzy Barcy musi uważać, aby nie wyeliminować się na kolejną rundę spotkań.

Trzech piłkarzy FC Barcelony może nie zagrać w następnej kolejce. Duży ból głowy Xaviego przed meczem z Sevillą

Zagrożeni z powodu nadmiaru żółtych kartek są Gavi, Serigo Busquets i Ronald Araujo. Każdy z nich w tym sezonie LaLiga obejrzał już cztery żółte kartki, a kolejna będzie oznaczała pauzę w następnym meczu.

Każdy z tych zawodników jest również ważnym elementem układanki Xaviego. Gavi wystąpił jak dotąd we wszystkich meczach. Kapitan zespołu, czyli Busquets rozegrał z kolei 17 spotkań. Najmniej gier na koncie ma Araujo, ale gdyby nie kontuzja z pewnością i on miałby ich znacznie więcej, niż dziewięć. W najtrudniejszej sytuacji z tego grona znajdują się dwaj ostatni, ponieważ, jako gracze defensywni są bardziej narażeni od Gaviego na otrzymanie żółtej kartki.

Xavi będzie musiał zatem zdecydować, czy ryzyko wystawienia każdego z tych piłkarzy jest opłacalne. Decyzja jest tym bardziej trudna, że kolejny weekend FC Barcelona zagra na wyjeździe z Villarrealem, czyli piątym zespołem w tabeli.

Co ciekawe zagrożony jest również... sam Xavi. Szkoleniowiec Barcy w tym sezonie ligowym również otrzymał już cztery upomnienia, a konkretnie podczas meczów z Athletikiem Bilbao, Espanyolem Barcelona, Osasuną Pampeluna i Gironą). Zatem jeśli podczas starcia z Sevillą nie utrzyma nerwów na wodzy, spotkanie z Villarrealem będzie oglądać z wysokości trybun.

