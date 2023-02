Barcelona obniża standardy dla pieniędzy. Tak nisko upadły tylko dwa klubu LaLigi

Problemy finansowe FC Barcelony to temat, który od kilku miesięcy przewija się w mediach. Pod koniec ubiegłego roku władze LaLigi zablokowały dźwignie finansowe pełniące w ostatnim czasie ważną funkcję w działaniu klubu. W związku z tym działacze ekipy z Katalonii szukają sposobu na poprawienie dochodów.

REKLAMA

Zobacz wideo Łaszczyk: Zrobiłem to dla sportu i swojej rodziny

FC Barcelona zamierza wprowadzenie reklam na spodenkach. Tonący brzytwy się chwyta

Jak informuje "Mundo Deportivo", najnowszym pomysłem władz klubu jest wprowadzenie reklam na spodenkach. FC Barcelona do tej pory jeszcze ani razu nie zdecydowała się na taki krok. Tylko dwa hiszpańskie kluby mają aktualnie reklamy sponsorów na spodenkach - Mallorca (firma Specialized) i Espanyol (Gro i Crypto Snacks). Dziennikarze uważają, że taka decyzja pomoże katalońskiemu klubowi poprawić sytuację finansową i złagodzić restrykcje związane z finansowym fair play. Reklama miałaby się znajdować na tylnej części spodenek, a FC Barcelona miałaby zarobić dzięki temu około pięciu milionów euro rocznie.

Przez błąd był w śpiączce przez 39 lat. Żona wierzyła, że się obudzi

Obecnie nie wiadomo, jaki sponsor byłby widoczny na spodenkach FC Barcelony. Media informują, że firma Philips chciałaby nawiązać współpracę z hiszpańskim zespołem. Logo tej marki miałoby być widoczne na rękawach koszulek. Jeśli obie strony dojdą do porozumienia jeszcze w tym sezonie, to FC Barcelona może zarobić około trzech milionów euro, a w przyszłości dochody z tej współpracy mogą wzrosnąć do dziewięciu milionów euro rocznie.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Problemy finansowe nie mają wpływu na postawę FC Barcelony w LaLidze. Drużyna Xaviego świetnie spisuje się w tym sezonie i po 19. kolejkach jest liderem tabeli z dorobkiem 50 punktów. Nad drugim Realem Madryt ma pięć punktów przewagi. Kolejny mecz FC Barcelona rozegra już w niedzielę o 21:00. Tego dnia zmierzy się z Sevillą.

Nagła decyzja Mesuta Oezila. Zmiana w przerwie. Obraził się