Xavi chce powrotu legendy do FC Barcelony. "Zobaczymy, co chce zrobić"

Leo Messi w lipcu 2021 roku poinformował, że nie przedłuży kontraktu z FC Barceloną. Piłkarz zakończył 21-letnią przygodę z "Dumą Katalonii" i skorzystał z lukratywnej oferty właścicieli PSG. Pierwszy sezon w nowym klubie nie był dla Argentyńczyka zbyt udany, dlatego zaczęto spekulować o ewentualnym powrocie do stolicy Katalonii. Okazuje się, że temat nadal pozostaje aktualny.

Xavi komentuje powrót Messiego do FC Barcelony. "Zobaczymy, co chce zrobić"

W rozmowie opublikowanej przez "Hindustan Times" Xavi skomentował możliwość powrotu najlepszego piłkarza mistrzostw świata w Katarze do stolicy Katalonii. - Dlaczego nie? On decyduje o tym, czego chce. Najlepiej wie, co czuje. Oczywiście, Barcelona zawsze będzie jego domem. On wie, że ma tutaj drzwi otwarte, zwłaszcza jeśli będę trenerem. Zobaczmy, co chce zrobić. Decyzja zależy bardziej od niego niż od klubu - zakomunikował.

Nie tak dawno Fabrizio Romano poinformował o tym, że Messi chce jednak zostać w Paryżu. Głośno było również o jego przeprowadzce do Arabii Saudyjskiej i grze dla Al-Hilal, jednak wydaje się to mało prawdopodobną perspektywą. Kontrakt gwiazdora z PSG wygasa z końcem czerwca 2023 roku, dlatego w najbliższym czasie powinniśmy się spodziewać jego ostatecznej decyzji.

Leo Messi wystąpił w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach w 23 meczach PSG, w których strzelił 14 bramek i zaliczył 14 asyst. Łącznie dla paryskiego klubu zagrał w 57 spotkaniach, strzelając 25 goli. Jego zespół jest liderem Ligue 1 z pięcioma punktami przewagi nad drugim Lens. Następne spotkanie rozegrają w sobotę, 4 lutego z Toulouse.

Po 19 kolejkach La Ligi FC Barcelona zajmuje pozycję lidera tabeli z dorobkiem 50 punktów. Na drugim miejscu znajduje się Real Madryt (45 pkt), a na trzecim Real Sociedad (39 pkt). Najbliższy mecz piłkarze Xaviego rozegrają w niedzielę, 5 lutego, kiedy na własnym stadionie zmierzą się z Sevillą.