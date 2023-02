Kryzys w Hiszpanii. Liczby mówią same za siebie. Drastyczny spadek

Podczas zimowego okna transferowego w 2022 roku kluby LaLiga wydały 78,8 miliona euro, ale w 2023 roku wydatki drastycznie spadły. Wyniosły tylko 31,9 miliona euro, a więc o 64 procent mniej niż przed rokiem. Klubem, który zapłacił najwięcej, bo aż 13,2 miliona euro, jest Espanyol Barcelona zajmujący dopiero 15. miejsce w tabeli. Kryzys LaLiga trwa, co potwierdza zestawienie kwot zainwestowanych w transfery przez kluby dużo mniej prestiżowych lig.

MLS i liga argentyńska wydały więcej niż LaLiga. Kryzys trwa, ale zarabiają sporo

W styczniu kluby amerykańskiej MLS przeznaczyły na transfery około 58 milionów euro, a kluby ligi argentyńskiej 34 miliony euro. 31,9 miliona euro hiszpańskiej elity wypada przy obu ligach kiepsko, a warto wspomnieć, że konkurująca z nią Premier League odnotowała wydatki klubów na poziomie ponad 900 milionów euro. Pozostanie LaLiga w transferowym impasie, może znacznie zwiększyć różnice w poziomie pomiędzy klubami z innych europejskich dywizji. Właściwie poza Realem Madryt ciężko wskazać klub, który nie narzeka na sytuację finansową i nadal jest jednym z faworytów do wygrywania Ligi Mistrzów rok po roku.

Jedynym faktem, który może pocieszać hiszpańskie kluby, jest to, że w zimie zarobiły 42,9 mln euro. Najdrożsi Alex Moreno (13 mln euro) i Joao Felix (wypożyczenie za 11 mln euro) odeszli jednak do Aston Villi i Chelsea, a więc klubów Premier League. To właśnie angielska elita zostawia całą konkurencję w tyle i wydaje niewyobrażalne pieniądze na nowych zawodników. Trzeba zaznaczyć, że ściąganie najlepszych piłkarzy zwiększa atrakcyjność ligi i tym samym generuje większe przychody z praw telewizyjnych i zainteresowanie sponsorów. Jeśli hiszpańskie ekipy nie zaczną wydawać więcej na transfery, to w najbliższych latach mogą wpaść w jeszcze większy kryzys.

Innego zdania jest jednak prezes LaLiga Javier Tebas, który uważa, że niskie wydatki klubów są jedynie potwierdzeniem dobrego zarządzania budżetem. - To dość niebezpieczne, że rynki są nafaszerowane i zawyżone, jak to miało miejsce w ostatnich latach w Europie. To może zagrozić trwałości europejskiego futbolu. Jestem szczęśliwy, ponieważ nasze kluby są zrównoważone ekonomicznie. Oznacza to, że mamy przyszłość na wiele lat - stwierdził Tebas, cytowany przez "The Guardian".