Tak Lewandowski strzela po powrocie. Ależ się odnalazł w polu karnym [WIDEO]

FC Barcelona wygrała 2:1 z Realem Betis i powiększyła przewagę nad Realem Madryt do ośmiu punktów. Jednego z goli strzelił Robert Lewandowski, który wrócił do gry po trzech meczach zawieszenia. Jednocześnie to było przełamanie dla polskiego napastnika, który czekał na gola od 29 października.

