Oficjalnie: Wielki powrót do Realu Madryt. Pierwszy letni transfer potwierdzony

Hiszpańskie kluby nie szalały podczas zimowego okienka transferowego. Łącznie wydały zaledwie 31 milionów euro. Dla porównania: w styczniu kluby Premier League wydały blisko 830 mln euro. Real Madryt nie kupił, ani nie sprzedał żadnego gracza. Dogadał jednak pierwszy letni transfer.

Martin Presa, prezydent Rayo Vallecano, potwierdził, że po zakończeniu obecnego sezonu Fran Garcia przejdzie do Realu Madryt. A właściwie to wróci, bo lewy obrońca jest wychowankiem "Królewskich", który nawet zdołał zadebiutować w pierwszej drużynie, gdy w 2018 roku wystąpił w meczu Copa Del Ray przeciwko UD Melilla (6:1).

Od 2020 roku reprezentuje jednak Rayo, gdzie wystąpił już w 103 meczach, strzelił trzy gole i zanotował osiem asyst. 23-latek w przeszłości reprezentował też młodzieżową kadrę Hiszpanii. W nowym sezonie Garcia będzie rywalizował o miejsce w składzie z Ferlandem Mendy. Na lewej stronie defensywy może występować także David Alaba.

Hiszpan podpisał pięcioletni kontrakt, a Rayo zgarnie pięć milionów euro.

Po 18 kolejkach ligi hiszpańskiej zespół Carlo Ancelottiego traci pięć punktów do liderującej Barcelony (Rayo plasuje się na siódmym miejscu). Ale choć "Królewscy" wciąż mogą wygrać ligę, rywalizują w Lidze Mistrzów (w 1/8 finału mierzą się z Liverpoolem), a na dodatek awansowali do półfinału Pucharu Króla (rywalem Barcelona), to media nieustanie plotkują, że włoski trener może odejść.

Oczywiście wtedy, jeśli nie zdobędzie żadnego tytułu. Kataloński "Sport" twierdzi, że najwyższe notowania ma Mauricio Pochettino, który wyrobił sobie markę w Tottenhamie, ale ostatnio zawiódł w Paris Saint Germain.

W następnej kolejce Real Madryt podejmie Valencię.