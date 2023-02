Oto kadra Barcelony na mecz z Betisem. Lewandowski czekał miesiąc

Robert Lewandowski stracił ostatnie trzy mecze ligowe. To efekt kary, jaką otrzymał za zdarzenie jeszcze sprzed mundialu w Katarze. W listopadzie Polak został ukarany dwoma żółtymi kartkami w meczu z Osasuną Pampeluna, a schodząc z murawy, chwycił się za nos, co zostało odebrane jako obraźliwy gest w kierunku sędziego. Napastnikowi FC Barcelony przyznano trzy mecze zawieszenia.

Koniec zawieszenia. Lewandowski w kadrze FC Barcelony na mecz z Betisem

Polak w wyniku korzystnej decyzji Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie pojawił się jednak w sylwestrowych derbach Barcelony. Wykonanie kary zostało wstrzymane, ale ostatecznie i tak Lewandowski musiał swoje odcierpieć. Zabrakło go w spotkaniach z Atletico Madryt, Getafe i Gironą. Na szczęście nie oznaczało to miesięcznej przerwy od grania. 34-latek wystąpił w rozgrywkach Pucharu Króla oraz w wygranych przez jego klub meczach o Superpuchar Hiszpanii.

W środę FC Barcelona rozgrywa zaległy mecz 17. kolejki LaLiga i już nic nie stoi na przeszkodzie, by Lewandowski w nim wystąpił. Klub już ogłosił 22 nazwiska zawodników, którzy pojadą do Sewilli. W specjalnej grafice na Twitterze nie mogło zabraknąć zdjęcia wracającego do gry polskiego napastnika.

Ważne osłabienie FC Barcelony. Straciła kluczową postać

Do kadry FC Barcelony poza Lewandowskim wraca także inny napastnik. Chodzi o Ferrana Torresa. Hiszpan był z kolei zawieszony na dwa spotkania ligowe po meczu z Atletico Madryt, w którym wdał się w bójkę ze Stefanem Saviciem i z czerwoną kartką wyleciał z boiska. Brakuje jednak innego kluczowego ogniwa. Z powodu kontuzji mięśnia uda z gry został wyłączony Ousmane Dembele. W jego przypadku przerwa może potrwać nawet kilka tygodni. Dla Xaviego to wielki powód do zmartwienia, bo Francuz w ostatnich tygodniach spisywał się wprost rewelacyjnie.

Wyjazdowy mecz FC Barcelony z Realem Betis odbędzie się w środę, 1 lutego. Pierwszy gwizdek o godz. 21.00. Ostatni raz obie ekipy mierzyły się ze sobą w półfinale Superpucharu Hiszpanii 3 tygodnie temu. Wówczas Lewandowski zdobył bramkę, a jego zespół wygrał po rzutach karnych (po dogrywce było 2:2).