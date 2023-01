FC Barcelona wreszcie z "nową" szóstką. Młoda gwiazda trafia do zespołu

Gavi zadebiutował w barwach FC Barcelony w sezonie 2021/22 i od tamtej pory grał z numerem 30. Młody pomocnik stał się jedną z największych gwiazd klubu i najwyraźniej zasłużył na zmianę numeru na nieco bardziej prestiżowy. W mediach społecznościowych klubu pojawiło się ogłoszenie, że od teraz Hiszpan będzie zakładał koszulkę z numerem sześć.

Gavi "nową" szóstką FC Barcelony. Numer zasłużonych dla 18-latka

Nie od dziś wiadomo, że piłkarze przywiązują wagę do numerów, z którymi grają. Dla niektórych ma to większe, a dla niektórych mniejsze znaczenie, ale z pewnością przywiązują się do nich kibice. Wielu fanów pamięta numery, z jakimi ich ulubieni piłkarze grali przed laty i powód do zadowolenia mogą mieć kibice FC Barcelony. Nowym numer Gaviego, który jest jedną z największych gwiazd hiszpańskiej piłki, zapisał się w historii klubu wielkimi zgłoskami.

W przeszłości numer sześć na koszulce nosili m.in. Jose Mari Bakero i Ronald de Boer. Jednak najbardziej zasłużonym piłkarzem, który z nim grał jest Xavi. Obecny szkoleniowiec klubu z Katalonii rozegrał w jego barwach aż 767 meczów, co czyni go zawodnikiem z największą liczbą występów w historii. Ponadto zdobył 85 goli, zaliczył 184 asysty i czterokrotnie wygrywał Ligę Mistrzów. Po odejściu legendy po sezonie 2014/15 numer sześć zakładali Dani Alves, Denis Suarez, Jean-Clair Todibo i Riqui Puig. Ostatni z nich w sezonie 2021/22. Teraz legendarny numer przejmie Gavi.

Co ciekawe, duet Gavi - Pedri będzie występował teraz z numerami sześć i osiem. W przeszłości grali z nimi legendarni dla FC Barcelony Xavi i Andres Iniesta. Przez wielu ekspertów duet młodych pomocników jest porównywany właśnie do tej dwójki.

Prawdopodobnie debiut Gaviego z numerem sześć nastąpi już w środę, 1 lutego o godzinie 21:00, kiedy to FC Barcelona zmierzy się z Realem Betis.

