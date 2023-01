Co za wieści dla Milika. Może być jeszcze lepiej. Wielki transfer rywala

Czarne chmury krążą w ostatnich tygodniach nad Juventusem. Klub został ukarany odjęciem 15 punktów ligowych za ukrywanie strat w zeznaniach finansowych. Ponadto może również stracić zdobyte w poprzednich latach tytuły mistrza kraju. Na tym problemy się jednak nie kończą, ponieważ z klubu chcą uciekać kolejni piłkarze. Zrobił to już choćby Weston McKennie, który przeszedł do Leeds United. Ostatnio o zgodę na transfer miał też poprosić Wojciech Szczęsny. Chętny do odejścia jest również największy konkurent Arkadiusza Milika.

REKLAMA

Zobacz wideo Ból głowy PZPN-u przed meczem z Albanią. Znamy kluczowy termin

Arkadiusz Milik może stracić konkurenta do gry. Dusan Vlahović chce odejść do Realu Madryt

Kilka godzin temu portal Defensa Central, który specjalizuje się w informacjach z Madrytu, doniósł, że Dusan Vlahović miał rzekomo poprosić swojego agenta, aby zaoferował jego usługi Realowi Madryt. Serb nie jest zadowolony z pozycji w Juventusie, ponieważ przegrywa rywalizacją w składzie z Arkadiuszem Milikiem, dlatego szuka rozwiązania w ostatnim dniu zimowego okienka transferowego.

Problemem, który może stanąć na przeszkodzie takiego transferu, jest jego kwota. Juventus w styczniu ubiegłego roku musiał zapłacić Fiorentinie za napastnika 75 milionów euro i chce odzyskać całość wydanej sumy. Real nigdy nie ukrywał zainteresowania Serbem, natomiast nie do końca wiadomo, czy władze hiszpańskiego klubu będą chętne do wydania tak dużych pieniędzy. Najbliższe godziny powinny być kluczowe dla przyszłości 23-latka.

Vlahović rozegrał w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach w barwach Juventusu 16 meczów, w których strzelił 7 bramek. Łącznie w biało-czarnych barwach wystąpił 37 razy, strzelając 16 goli.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Po otrzymaniu minusowych punktów w ligowej tabeli Juventus zajmuje dopiero 13. miejsce w rozgrywkach Serie A z dorobkiem 23 punktów. Liderem rozgrywek pozostaje Napoli (53 pkt). Na drugim miejscu jest Inter (40 pkt), a na trzecim Lazio (38 pkt). Najbliższy mecz piłkarze Massimiliano Allegriego rozegrają w czwartek, 2 lutego, kiedy w ćwierćfinale Pucharu Włoch zmierzą się z Lazio. Do rozgrywek ligowych powrócą dopiero 7 lutego w spotkaniu wyjazdowym z Salernitaną.