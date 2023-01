Pół roku i koniec. Odejście piłkarza z Barcelony częścią transferowego domina

Hector Bellerin dołączył do FC Barcelony we wrześniu 2022 roku. Był to dla niego powrót do klubu, którego jest wychowankiem. Na pewno jednak nie tak wyobrażał sobie grę w bordowo-granatowej koszulce. Xavi Hernandez wolał stawiać na innych piłkarzy i w efekcie Bellerin rozegrał tylko 7 meczów. Teraz jego przygoda z "Barcą" dobiega końca.

Hector Bellerin odchodzi z Barcelony. Zastąpi Pedro Porro w Sportingu Lizbona

Jak podają liczne źródła, w tym doskonale zorientowani na ranku transferowym Fabrizio Romano i Gerard Romero, Bellerin jeszcze w zimowym oknie transferowym opuści Barcelonę. Były gracz Arsenalu ma przenieść się do Sportingu Lizbona. Podobno pożegnał się już z drużyną i we wtorek przejdzie obowiązkowe testy medyczne przed podpisaniem umowy z nowym pracodawcą.

Kataloński "Sport" uzupełnia natomiast, że transfer Bellerina ma być definitywny, choć pojawiały się liczne informacje, że Sporting tylko wypożyczy go do końca sezonu. Ostatecznie na konto Barcelony ma wpłynąć około 1 milion euro. Fabrizio Romano podaje natomiast, że w umowie Barcelona ma sobie zagwarantować prawo odkupienia zawodnika.

27-letek powinien skorzystać na przeprowadzce do Lizbony. Będzie tam mógł liczyć na regularną grę, gdyż sprowadzany jest w miejsce Pedro Porro. Hiszpan osiągnął porozumienie z Tottenhamem. Po tygodniach negocjacji dogadały się też same kluby, choć jeszcze w poniedziałek miało dojść do załamania rozmów i wydawało się, że nic nie wyjdzie z transakcji. Szybko jednak udało się wypracować ponowne porozumienie i defensor przeniesie się do Londynu za około 45 milionów euro. Potwierdził to sam zainteresowany.

- Jestem wdzięczny Sportingowi, kocham ten klub. Ostatnio nie trenowałem, ponieważ byłem skupiony tylko na transferze do Spurs, ale zawsze będę wdzięczny Sportingowi - powiedział Porro w rozmowie z portugalską stacją CMTV. Piłkarz udał się już do Londynu, gdzie przejdzie testy przed podpisaniem kontraktu.

Dla Porro będzie to powrót do Anglii. W latach 2019-2022 był związany z Manchesterem City. Klub ten jednak ciągle oddawał go na wypożyczenia, więc Hiszpan nie miał okazji zadebiutować w Premier League. Teraz, bez wątpienia, otrzyma taką szansę. Porro oprócz Sportingu Lizbona reprezentował też m.in. Real Valladolid i Gironę. To właśnie udanymi występami w tym ostatnim zespole wypromował się do transferu do Manchesteru City.

