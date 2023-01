Dembele podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości. "Powiedziałem działaczom"

Drugi strzelec zespołu, lider i talizman drużyny - to słowa, które padają w ostatnim czasie w kontekście Ousmane'a Dembele. Francuz wreszcie spełnia pokładane w nim nadzieje, nie narzeka na kontuzje i wahania formy, dzięki czemu jest jednym z wyróżniających się piłkarzy FC Barcelony w tym sezonie.

Dembele podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości

25-letni Dembele ma ważną umowę z FC Barceloną do czerwca przyszłego roku. Kilka dni temu zagraniczne media pisały, że jeśli do aktualnego lidera Primera Division ma trafić reprezentant Hiszpanii, Marco Asensio lub inny prawoskrzydłowy, to z klubu będzie musiał odejść właśnie Dembele lub Brazylijczyk Raphinha.

Wydaje się jednak, że FC Barcelonę nie opuści Dembele. Ivan San Antonio, dziennikarz hiszpańskiego dziennika "Sport" napisał, że Francuz jest blisko pozostania na dłużej w Dumie Katalonii.

- Ousmane zdobył zaufanie fanów Barcelony faktami. Na boisku, gdzie piłka nożna stała się coraz bardziej dojrzała z każdym dniem, ale także w biurach, potwierdzając swoim odnowieniem, że jego zamiarem jest kontynuowanie czegoś, w co wierzyło bardzo niewielu. Podpisał krótki kontrakt do 2024 roku, który, jak ma nadzieję, nie będzie jego ostatnim. Dembele przeżywa swoje najlepsze zawodowe i osobiste chwile i czuje się bardzo zadowolony ze swojego życia w Barcelonie i awansu, jaki osiągnął w kadrze Barcelony - czytamy w "Sporcie".

W Dembele bardzo wierzy trener Xavi, który regularnie na niego stawia.

- To dla mnie niezwykle ważny piłkarz. Ma mnóstwo jakości i potrafi zrobić różnicę na boisku. Ma łatwość wygrywana pojedynków, co często jest decydujące na boisku. Powiedziałem działaczom i zawodnikowi, że mam nadzieję zatrzymać go na lata. Trudno znaleźć podobnej klasy piłkarza, bo takich właściwie na świecie nie ma - mówi Xavi.

Dembele w tym sezonie zagrał w 27 spotkaniach FC Barcelony we wszystkich rozgrywkach. Zdobył osiem bramek i miał siedem asyst. Francuz trafił do FC Barcelony latem 2017 roku za 140 milionów euro z Borussii Dortmund. Od tamtego czasu rozegrał w barwach katalońskiego klubu 177 meczów, w których strzelił 40 bramek i miał 41 asyst. Z FC Barceloną wygrał pięć trofeów: dwa mistrzostwa Hiszpanii, dwa Puchary Króla i dwa Superpuchary Hiszpanii.

FC Barcelona po 17. kolejkach prowadzi w Primera Division. Ma 44 punkty, trzy więcej od obrońcy trofeum - Realu Madryt.