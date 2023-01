Piłkarze Atletico wściekli na sędziego meczu z Realem. "Jesteśmy przyzwyczajeni"

W miniony czwartek Atletico Madryt rywalizowało z Realem w ćwierćfinale Pucharu Króla. Od 19. minuty prowadziło po bramce Alvaro Moraty, ale w 79. minucie wyrównał Rodrygo. O wyniku zadecydowała dopiero dogrywka, w niej trafili Karim Benzema (103. minuta) oraz Vinicius Junior (121.) , dzięki czemu Real wygrał 3:1. Od 99. minuty Atletico grało w osłabieniu po czerwonej kartce dla Stefana Savicia.

Jan Oblak i Rodrigo de Paul krytykują sędziego meczu Real - Atletico. "Oczywista kartka"

Po zakończeniu spotkania niektórzy piłkarze Atletico krytykowali sędziego Cesara Soto Grado. Ich zdaniem jeszcze przy stanie 1:0 z boiska powinien wylecieć Dani Ceballos, który mając na koncie żółtą kartkę, ciągnął za koszulkę Thomasa Lemara przed polem karnym. Ostatecznie gracz Realu uniknął kary indywidualnej. Ich frustracja była tym większa, że w dogrywce za podobne przewinienie napomniano Savicia.

Jan Oblak, bramkarza Atletico, podkreślił, że decyzja Soto Grado była niesprawiedliwa, ale nie zaskakująca. - Myślę, że sędzia powinien ukarać zawodnika Realu Madryt. Powinien pokazać Ceballosowi drugą żółtą kartkę, kiedy prowadziliśmy 1:0. Podjął inną decyzję, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Drużyna walczyła do końca, zrobiliśmy wszystko, żeby zdobyć bramkę - powiedział po meczu, co cytuje "Marca".

Jego kolega z zespołu Rodrigo de Paul równiez miał pretensje o tę sytuację. - Jesteśmy bardzo rozczarowani, ponieważ to niesprawiedliwy wynik. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, ale taka jest piłka nożna. Zazwyczaj czas płynie tak samo dla każdego, ale tym razem było inaczej. Trudno gra się 10 na 11. Ceballos powinien otrzymać drugą żółtą kartkę, to oczywiste - stwierdził, cytowany przez "Marcę".

Rywalem Realu Madryt w półfinale Pucharu Króla będzie jeden z trzech zespołów: Athletic Bilbao, FC Barcelona, Osasuna. Losowanie odbędzie się w poniedziałek 30 stycznia.