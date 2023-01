Real pokazał, że ma charakter. Przegrywali z Atletico 0:1. A potem jazda bez trzymanki

Była 104. minuta derbów Madrytu, kiedy po zagraniu z prawej strony gola na 2:1 strzelił Karim Benzema. Francuski napastnik zdobył 13. bramkę w sezonie i złamał Atletico w ćwierćfinale Pucharu Króla. W ostatniej minucie dogrywki bramkę na 3:1 zdobył Vinicius Junior i Real uzyskał awans do półfinału. Awans, który długo wisiał na włosku, bo drużyna Carla Ancelottiego aż do 79. minuty przegrywała 0:1.

Świetny Rodrygo

To Benzema i Vinicius Junior strzelili decydujące gole, ale to nie oni byli bohaterami Realu tego wieczoru. Był nim Rodrygo, który jeszcze przed tygodniem podpadł Ancelottiemu. Brazylijczyk nie podał włoskiemu trenerowi ręki po tym, jak ten zmienił go w trakcie pucharowego meczu z Villarrealem (3:2).

- To ty masz pamiętać o podaniu ręki - mówił Ancelotti do Rodrygo. To była 56. minuta, Real przegrywał 0:2, a Brazylijczyka zmienił Marco Asensio. Chwilę później smętna gra mistrzów Hiszpanii się ożywiła, a gola kontaktowego strzelił Vinicius Junior. Do końca podstawowego czasu gry bramki zdobyli jeszcze Eder Militao i Dani Ceballos, dzięki czemu Real awansował do ćwierćfinału rozgrywek.

- Co o tym myślę? Rodrygo w przerwie miał przeciążony mięsień, więc nie chciałem ryzykować. Zrobił swoje, ale potem nie podał mi ręki. Myślę, że o tym zapomniał. Dla mnie to niczego nie zmienia w naszej relacji. Nie ma żadnego napięcia pomiędzy nami - mówił po meczu Ancelotti.

Włoch zapewniał, że nie ma problemu z Rodrygo, jednak w meczu ligowym z Athletikiem Bilbao (2:0) i pucharowym z Atletico wpuszczał go na boisko z ławki rezerwowych. Brazylijczykowi mocno zależało na rehabilitacji za zeszłotygodniowe zachowanie, bo już w niedzielę asystował przy golu Toniego Kroosa.

W czwartek Brazylijczyk dał jeszcze lepszą zmianę. 22-latek wszedł na boisko w 69. minucie, zmieniając Fedrico Valverde i już 10 minut później cieszył się z gola. Rodrygo przeprowadził kapitalną, indywidualną akcję. Brazylijczyk minął czterech przeciwników i pokonał Oblaka uderzeniem zewnętrzną częścią stopy.

Rodrygo miał też udział przy golu Benzemy. Po zagraniu z prawej strony to 22-latek oraz Vinicius Junior skupili na sobie uwagę obrońców Atletico, by z lepszej pozycji mógł uderzyć francuski napastnik.

Zaczęło się źle

Drużyna Ancelottiego zdobyła upragnioną bramkę na 1:1 po wielu minutach przygniatającej przewagi. Od początku drugiej połowy mistrzowie Hiszpanii mocno naciskali na Atletico, jednak albo jego zawodnicy fatalnie marnowali znakomite okazje, albo kapitalnie interweniował Oblak.

Real w drugiej połowie był zespołem nieporównywalnie lepszym niż przed przerwą. W pierwszej części gry gospodarze oddali tylko dwa strzały na bramkę Atletico (w drugiej 14!), i - co gorsza - schodzili na przerwę przegrywając 0:1.

W 19. minucie goście przeprowadzili kapitalną sytuację. Koke zagrał piłkę na prawą stronę do Nahuela Moliny, a ten wyłożył ją na pustą bramkę do Alvaro Moraty. Goście grali bardzo dobrze i byli pewni siebie, jednak po przerwie zmienili się nie do poznania.

Taki stan rzeczy miał też miejsce w dogrywce. Sytuacja Atletico stała się jeszcze trudniejsza w 99. minucie, kiedy za drugą żółtą kartkę z boiska wyleciał Stefan Savić. Chociaż w drugiej połowie dogrywki drużyna Diego Simeone kilkukrotnie przedostała się pod pole karne Realu, to ostatecznie nie udało się jej doprowadzić do serii rzutów karnych.

Real uzupełnił grono półfinalistów Pucharu Króla, dołączając do FC Barcelony, Athletiku Bilbao oraz Osasuny. Losowanie par półfinałowych 30 stycznia. Mecze tej fazy odbędą się na początku lutego oraz marca. Finał 6 maja w Sewilli.