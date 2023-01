Hiszpanie surowo ocenili Lewandowskiego. Xavi jednak zaskakuje słowami o Polaku

FC Barcelona pokonała Real Sociedad w ćwierćfinale Pucharu Króla 1:0. Nie był to jednak mecz Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski nie był tym razem wyróżniającą się postacią. Miał co prawda dwie sytuacje do strzelenia gola, ale żadnej nie wykorzystał.

Robert Lewandowski nie strzelił gola. Xavi i tak go docenił. "Pracuje dla zespołu"

Bezbarwny występ gwiazdy FC Barcelony nie przeszedł bez echa. Hiszpańska prasa wyraźnie sugerowała, że 34-latek "nie miał swojego dnia". W obronie swojego piłkarza stanął za to trener Katalończyków - Xavi Hernandez. - Lewandowski pracuje dla zespołu i stwarza sytuacje. Jestem bardzo zadowolony z jego pracy w ataku. Nawet jeśli nie strzelił gola, to rozegrał dobrze cały mecz i również jego musimy wyróżnić - podsumował Hiszpan na konferencji prasowej.

Stosunek Xaviego do Polaka jest zatem niezmienny. Szkoleniowiec ufa Lewandowskiemu i konsekwentnie na niego stawia. W kolejnym meczu ligowym z Gironą w sobotnie popołudnie niestety nie będzie mógł go wystawić w pierwszej jedenastce. Piłkarzowi pozostał jeszcze jeden mecz zawieszenia w rozgrywkach LaLiga.

Xavi pod wrażeniem Dembele: "Sam zaczyna w to wierzyć"

Bohaterem Barcelony był natomiast Ousamne Dembele. Francuz zdobył jedyną w tym meczu bramkę i przesądził o zwycięstwie. Pod jego adresem Xavi nie szczędził pochwał. - Dembele na swojej pozycji jest jednym z najlepszych graczy na świecie. Myślę, że zmieniło się w nim to, że teraz sam zaczyna w to wierzyć. Czuje naszą pewność siebie. Sporo z nim rozmawiam. Cieszę się, bo to świetny facet - komplementował szkoleniowiec.

FC Barcelona kolejnego rywala w Pucharze Króla pozna w najbliższy piątek. Do półfinału awansowała już także Osasuna Pampeluna, która ograła FC Sevillę 2:1. W czwartek poznamy dwóch następnych półfinalistów. O wejście najlepszej czwórki Valencia zmierzy się o 20.00 z Athletikiem Bilbao. Godzinę później rozpoczną się z kolei derby Madrytu - Real - Atletico.