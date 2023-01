Lewandowski nie strzelił, Dembele bohaterem. Barcelona w półfinale Pucharu Króla

Robert Lewandowski tym razem gola nie strzelił, ale w roli egzekutora zastąpił go Ousmane Dembele. To właśnie Francuz zapewnił FC Barcelonie skromne zwycięstwo nad Realem Sociedad 1:0 i awans do półfinału Pucharu Króla. Goście przez ponad pół meczu grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Braisa Mendeza.

