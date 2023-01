Z FC Barcelony do Atletico? To ma być odwet za zakusy na Carrasco

Kiedy w styczniu ubiegłego roku FC Barcelona wykupowała z Manchesteru City Ferrana Torresa, spodziewano się po nim dużo więcej. Reprezentant Hiszpanii kosztował przecież 55 milionów euro, a pod wodzą Pepa Guardioli pokazywał się z naprawdę dobrej strony. Ostatnie miesiące są jednak dla 22-latka równią pochyłą i wydaje się, że już niedługo opuści on stolicę Katalonii. Zainteresowanie piłkarzem wykazuje jeden z głównych rywali "Dumy Katalonii".

Atletico Madryt chętne na zakontraktowanie Ferrana Torresa. Klub szykuje rewolucję w szatni

Jak informuje "Sport", Torres znajduje się na szczycie listy życzeń władz Atletico Madryt. Przedstawiciele klubu z Civitas Metropolitano mieli pytać już o reprezentanta Hiszpanii w styczniu, przy okazji transferu Memphisa Depaya, ale na ten moment Xavi nie chce pozbywać się piłkarza. Szkoleniowiec uważa, że pomimo utraty miejsca w podstawowym składzie, Torres ma szansę wrócić do pierwszej "11".

Priorytety mogą się jednak pokrzyżować. Władze wicelidera Hiszpanii od kilku dobrych tygodni są zdeterminowane, aby ściągnąć na Camp Nou Yannicka Carrasco, a Atletico wyraża chęci, aby Torres został kluczowym elementem, który przyspieszy transakcję. Belg miał być już częścią transferu Memphisa Depaya i taką narrację konsekwentnie utrzymywały władze Barcelony. Finalnie do tego nie doszło.

Atletico szykuje się do gruntownego przemeblowania w szatni, zwłaszcza w formacji ofensywnej. W klubie wierzą, że definitywnie uda się sprzedać Joao Felixa i spodziewają się odejścia Carrasco. Ponadto kontrakt kończy się Thomasowi Lemarowi, natomiast Alvaro Morata nadal waha się, co do swojej przyszłości. Aktualnie jedynymi pewniakami do pozostania w zespole jest dwójka: Angel Correa oraz Antoine Griezmann, dlatego Hiszpanie szukają już potencjalnych alternatyw.

FC Barcelona jest obecnie liderem LaLigi z dorobkiem 44 punktów. Na drugim miejscu znajduje się Real Madryt (41 pkt), a na trzecim Real Sociedad (38 pkt). Atletico zajmuje 4. pozycję (31 pkt). W 19. kolejce "Blaugrana" zmierzy się na wyjeździe z Gironą, natomiast Atletico również na terenie przeciwnika zagra z Osasuną.