FC Barcelona znów ma problem. Nie może zarejestrować kontraktu kluczowego gracza

Gavi zadebiutował w seniorskim zespole FC Barcelony w sierpniu 2021 roku i niemal od razu stał się bardzo ważną postacią drużyny. Jego postawa została wynagrodzona nowym kontraktem, który zagwarantował mu znaczną podwyżkę zarobków. Umowa obowiązuje do końca czerwca 2026 r.

FC Barcelona ma problem z kontraktem Gaviego. Nie może zarejestrować go w pierwszej drużynie

Choć Gavi od dawna gra w pierwszym zespole, to formalnie jest zarejestrowany jako zawodnik drużyny młodzieżowej. Zimą kataloński klub chciał to zmienić i w tym celu przesłał władzom LaLiga niezbędne dokumenty. Doszukano się jednak nieprawidłowości, przez które operacja została zablokowana.

Według informacji "Mundo Deportivo" jest to spowodowane dwiema rzeczami. Pierwsza to limit wynagrodzeń, który obowiązuje w LaLiga. W ostatnich tygodniach Barcelona wyrejestrowała Gerarda Pique (koniec kariery) oraz Memphisa Depaya (przeszedł do Atletico), ale i tak przekracza go o ponad 200 milionów euro. Po drugie, ze względu na stosowanie dźwigni finansowych musi realizować dwuletni plan naprawczy, który zakłada ograniczenie wydatków. Z tych powodów nowy kontrakt Gaviego na razie nie może zostać zarejestrowany.

Wiele wskazuje na to, że umowa 18-letniego pomocnika z pierwszą drużyną zostanie zarejestrowana latem, gdy władze ligi zatwierdzą nowy limit wynagrodzeń dla Barcelony. Wtedy powinny zostać również zarejestrowane nowe kontrakty Ronalda Araujo (podpisany w kwietniu 2022 r.), Alejandro Balde oraz Inakiego Peni (obaj nadal negocjują przedłużenie umów).

W obecnym sezonie Gavi zagrał 26 meczów dla FC Barcelony, strzelił w nich jednego gola oraz zaliczył pięć asyst.