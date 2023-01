Hiszpanie podają skład Barcelony. Lewandowski głodny gry. "11" jak na Real

Przed tygodniem Robert Lewandowski zadebiutował w Pucharze Króla. FC Barcelona wygrała aż 5:0 z AD Ceutą w 1/8 finału rozgrywek. Dwie bramki oraz asystę w tym spotkaniu zaliczył polski napastnik. W środę, 25 stycznia będzie miał okazję ponownie wpisać się na listę strzelców. W ćwierćfinale Katalończycy zmierzą się z Realem Sociedad.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiadomo, gdzie będzie mieszkał Fernando Santos. Ważna decyzja podjęta

Lewandowski wystąpi w meczu z Realem Sociedad. Hiszpańskie media nie mają wątpliwości

Lewandowski nie zagrał w dwóch ostatnich spotkaniach ligowych FC Barcelony z powodu zawieszenia za czerwoną kartkę, jaką zobaczył w meczu z Osasuną jeszcze przed mundialem. Jednak w Pucharze Króla Xavi Hernandez będzie mógł z niego skorzystać. I jak przewidują dziennikarze "Sportu", zrobi to już od pierwszych minut. "Lewandowski: powrót zabójcy" - piszą redaktorzy. W duecie ofensywnym Polakowi ma towarzyszyć Ousmane Dembele.

Gigant chce ściągnąć "nowego Haalanda". 19-latek już zachwyca w Serie A

Co więcej, Xavi najprawdopodobniej wystawi identyczną "jedenastkę", jak w zwycięskim spotkaniu z Realem Madryt w Superpucharze Hiszpanii. Real Sociedad z łatwością wykorzystuje błędy rywali w środku pola, dlatego Barcelona będzie musiała postawić na najsilniejszych pomocników.

Na boisku powinni pojawić się Pedri, Sergio Busquets oraz Gavi. Wspierać będzie ich Frenkie de Jong, który w ostatnim czasie zmagał się z lekkim urazem. Natomiast w linii defensywy Xavi najprawdopodobniej postawi na czterech obrońców, m.in. Alejandro Balde i Andreasa Christensena. Dość zaskakująco na środku obrony ma pojawić się Ronald Araujo, który również wraca do pełnej sprawności po kontuzji. Natomiast na prawej stronie defensywy ustawi się Jules Kounde.

W porównaniu do meczu z AD Ceutą do zmian dojdzie w bramce Barcelony. W poprzednim spotkaniu dostępu do siatki bronił Inaki Pena. Teraz pomiędzy słupki wróci Marc-Andre ter Stegen. Taką samą jedenastkę wicemistrzów Hiszpanii przewiduje "Marca".

Nieco więcej problemów z wystawieniem najsilniejszego składu będzie miał Real Sociedad. Imanol Alguacil ma ograniczone pole manewru, ponieważ kontuzjowanych jest aż siedmiu zawodników, w tym David Silva i Mikel Merino. Na boisku powinien jednak pojawić się Takefusa Kubo, który w przeszłości grał w młodzieżowych drużynach Barcelony. Jak podkreślają dziennikarze "Sportu", z uwagi na liczne urazy Real nie będzie mógł wystawić wysoce defensywnego składu, co otwiera szanse dla Lewandowskiego i spółki.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Media: Real Madryt idzie na całość. Szalona oferta za gwiazdę BVB

Przewidywany skład FC Barcelony wg dziennika "Sport":

Marc-Andre ter Stegen - Alejandro Balde, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Jules Kounde - Gavi, Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri, Robert Lewandowski, Ousmane Dembele

Przewidywany skład Realu Sociedad wg dziennika "Sport":

Alex Remiro - Aihen Munoz, Robin Le Normand, Igor Zubeldia, Aritz Elustondo - Brais Mendez, Martin Zubimendi, Asier Illarramendi, Mikel Oyarzabal - Alexander Sorloth, Takefusa Kubo.

Mecz Barcelony z Realem Sociedad odbędzie się w środę, 25 stycznia. Pierwszy gwizdek na Camp Nou zabrzmi o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.