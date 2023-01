Barcelona może się obłowić na problemach Juventusu. Szansa dla Szczęsnego

FC Barcelona szuka możliwości wzmocnienia swojej drużyny. Z uwagi na trudną sytuację finansową klubu, bardziej realne są transfery bezgotówkowe lub prawdziwe okazje na rynku transferowym. Takimi może być zakontraktowanie piłkarzy Juventusu, z uwagi na problemy klubu z Turynu. W związku z nieścisłościami w zeznaniach finansowych został on ukarany piętnastoma ujemnymi punktami w tabeli Serie A. Najpewniej pozbawi ich to awansu do Ligi Mistrzów, a może nawet wszelkich europejskich pucharów i będą zmuszeni zasypać dziurę budżetową.

Z tego powodu kataloński dziennik "Sport" opublikował listę dziesięciu nazwisk, którymi mogłaby zainteresować się Barcelona. Z uwagi na pozycję otwiera ją Wojciech Szczęsny. Hiszpanie doceniają ostatnie występy Polaka na mistrzostwach świata, lecz widzą dla niego rolę jedynie zmiennika Marca Andre ter Stegena. 32 ma jeszcze półtora roku kontraktu w Turynie. Podobna długość umowy obowiązuje Brazylijczyka Danilo. To prawy obrońca, a to pozycja, na której Barca priorytetowo potrzebuje wzmocnienia. Ma on jednak już 31 lat.

Na tej liście znalazło się aż czterech zawodników środka pola. Wśród nich Paul Pogba. Francuz ma już 29 lat i ostatnie pół roku stracił na kontuzję kolana, ale "Sport" nazywa ją "wiecznym pragnieniem Barcy". Problem w tym, że niedawno wrócił do Turynu i ma długi kontrakt, do 2026 roku. Podobnie jak Fabio Miretti, młoda wschodząca gwiazda "Bianconeri". 19-latek ma już na swoim koncie debiut w reprezentacji Włoch, w tym sezonie zagrał w 23 spotkaniach.

Mocne nazwiska ofensywnych kandydatów

"Sport" zwraca uwagę na w orbicie zainteresowań Barcy przed podpisaniem kontraktu w Turynie był Manuel Locatelli. 25-letni Włoch latem będzie wykupiony przez Juve z uwagi na obowiązek zapisany w warunkach wypożyczenia, ale jego umowa obowiązywać będzie tylko do końca czerwca 2024 roku. Podobnie u Leonardo Paredesa, choć w jego przypadku Juventus ma jedynie opcję wykupu, nie obowiązek.

Dusan Vlahović, Federico Chiesa, Angel Di Maria i Filip Kostić to kandydaci do wzmocnienia formacji ofensywnych. Vlahović jest nazywany "luksusowym następcą Lewandowskiego", gdy ten opuści Camp Nou. Serb ma dopiero 22 lata, ale byłaby to kosztowna transakcja, mimo problemów "Bianconeri". To samo dotyczy Chiesy, który w tym sezonie wrócił do zdrowia po zerwaniu więzadeł krzyżowych. Umowę tylko do końca czerwca ma za to Angel Di Maria. 34-latek udowodnił swoją klasę piłkarską na mundialu w Katarze, ale wcześniej mocno trapiły go urazy. W tym sezonie we wszystkich rozgrywkach rozegrał nieco ponad 600 minut.