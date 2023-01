Carlo Ancelotti zaskoczył kibica nietypowym prezentem. "To geniusz"

W poprzedniej kolejce Real Madryt przegrał 1:2 z Villarrealem. W związku z tym FC Barcelona powiększyła przewagę do trzech punktów. W niedzielę mistrz Hiszpanii zmierzył się na wyjeździe z Athletikiem Bilbao i musiał koniecznie wygrać, aby utrzymać trzypunktową stratę, ponieważ Katalończycy tego samego dnia pokonali 1:0 Getafe.

REKLAMA

Zobacz wideo Na co stać Igę Świątek w tym sezonie? "Zawiesiła poprzeczkę bardzo wysoko"

"Carlo Ancelotti to geniusz". Wideo podbija sieć

Tak też się stało. Drużyna prowadzona przez Carlo Ancelottiego wygrała 2:0, a bohaterem spotkania był Karim Benzema. To trafienia Francuza oraz Toniego Kroosa zapewniły zwycięstwo ekipie z Madrytu. Po spotkaniu prawdziwe show dał jednak trener Realu. Został zaczepiony przez jednego z fanów i po wielu prośbach przekazał mu... gumę do żucia. Wideo z tego zdarzenia opublikował oficjalny profil klubu, podpisując "Ancelotti to geniusz".

Ancelotti znany jest, poza świetną pracą trenerską, właśnie z częstego żucia gumy. Kiedy kibic o nią poprosił, 63-letni szkoleniowiec przekazał mu parę sztuk. Pokazuje to, jaki dystans ma do siebie menadżer Realu Madryt. Pomaga mu to również w kontaktach z zawodnikami, przez których jest często chwalony.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Szkoleniowiec potrafi też być surowy. Podczas pucharowego starcia z Villarrealem (3:2) doszło do nieprzyjemnej sytuacji z udziałem Rodrygo. Brazylijczyk nie radził sobie najlepiej i zszedł z boiska w 56. minucie. W jego miejsce wszedł Marco Asensio. Rodrygo był na tyle niezadowolony ze zmiany, że nie podał ręki Carlo Ancelottiemu za linią boczną. Włoski szkoleniowiec postanowił od razu zareagować i podszedł do zawodnika, udzielając mu publicznie reprymendy. "Ty masz pamiętać o podaniu ręki" - taką wypowiedź Ancelottiego wyłapali hiszpańscy dziennikarze.

Real Madryt po meczu w Bilbao utrzymał się na drugim miejscu. Do tej pory uzbierał 41 punktów, o trzy mniej niż liderująca FC Barcelona. W następnej kolejce zmierzy się z Realem Sociedad. Spotkanie zaplanowane jest na 26 stycznia o 21:00.