Real Madryt odpowiada Barcelonie. Benzema ściga Lewandowskiego [WIDEO]

W minionej kolejce Real Madryt przegrał 1:2 z Villarrealem. W związku z tym FC Barcelona powiększyła przewagę do trzech punktów. W niedzielę mistrz Hiszpanii zmierzył się na wyjeździe z Athletikiem Bilbao i musiał koniecznie wygrać, aby utrzymać trzypunktową stratę, ponieważ Katalończycy tego samego dnia pokonali 1:0 Getafe.

Real pewnie pokonuje Athletic Bilbao

Real od początku meczu częściej utrzymywał się przy piłce, ale to Athletic stwarzał groźniejsze okazje. Najpierw w 11. minucie Aitor Paredes był bliski zdobycia bramki po strzale głową, ale świetną interwencją popisał się Thibaut Courtois. Niedługo później Inaki Williams uderzył z krawędzi pola karnego, ale piłka poszybowała tuż obok lewego słupka. Niewykorzystane sytuacje zemściły się na gospodarzach i 24. minucie Real objął prowadzenie. Marco Asensio podał głową do znajdującego się w polu karnym Karima Benzemy, który nie miał problemów z pokonaniem bramkarza i pewnie skierował piłkę do siatki.

W drugiej połowie częściej przy piłce utrzymywał się Athletic Bilbao, który starał się wyrównać stan rywalizacji. Gospodarze mieli jednak problemy z kreowaniem sytuacji. Bliżej strzelenia gola był Real Madryt. W 59. minucie Unai Simon świetnie obronił uderzenie Nacho Fernandeza z bardzo bliskiej odległości. Niedługo później drużyna z Madrytu miała kolejną doskonałą okazję, ale tym razem piłka po uderzeniu Marco Asensio przeleciała obok słupka. Bardzo nieskuteczni był również Athletic, a szczególnie Nico Willams, który w 70. minucie przejął piłkę w polu karnym i oddał strzał, ale fatalnie spudłował. Athletic nie zamierzał się poddawać i w końcówce meczu bardzo mocno naciskał mistrzów Hiszpanii. Nie przyniosło to jednak żadnych rezultatów i drużyna w ostatnich minutach padła z sił. Wykorzystał to Real Madryt, który w 90. minucie strzelił kolejnego gola. Tym razem na listę strzelców wpisał się Toni Kroos. Ostatecznie wynik już się nie zmienił i Real pokonał Athletic Bilbao 2:0.

Athletic Bilbao 0:2 Real Madryt

Strzelcy: Karim Benzema (24'), Toni Kroos (90')

Real Madryt po tym meczu utrzymał się na drugim miejscu. Do tej pory uzbierał 41 punktów, o trzy mniej niż liderująca FC Barcelona. W następnej kolejce zmierzy się z Realem Sociedad. Spotkanie zaplanowane jest na 26 stycznia o 21:00. Z kolei Athletic Bilbao plasuje się na ósmej pozycji z dorobkiem 26 punktów.

