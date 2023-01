Lewandowski dorównał Zlatanowi. Teraz goni kolejne legendy

Po czwartkowym meczu z AD Ceuta Robert Lewandowski do swojego dorobku dopisał kolejne dwa gole. FC Barcelona sięgnęła niedawno po pierwszy w tym sezonie puchar, który również był zasługą między innymi skutecznej gry Polaka. Pierwszy sezon w nowym środowisku nie zawsze jest łatwy, nawet dla takiego napastnika jak 34-latek. Polski napastnik spisuje się jednak na tyle dobrze, że stanął przed szansą na dogonienie największych piłkarzy, jacy grali w przeszłości w "Dumie Katalonii".

Dzięki ostatnim trafieniom Robert Lewandowski zrównał się ze Zlatanem Ibrahimovicem, który w swoim pierwszym roku w FC Barcelonie w 46 meczach zdobył 22 gole. Polak ma więc dużą szansę na prześcignięcie Szweda, ale także na dogonienie takich graczy jak David Villa, Ronaldo Nazario, Samuel Eto'o czy Luis Suarez, którzy w swoich debiutanckich sezonach również imponowali wysoką skutecznością.

Pierwszy z wymienionych w swoim pierwszym sezonie na Camp Nou zdobył 23 gole, tak więc Lewandowski nie powinien mieć większego problemu, aby dogonić Hiszpana. Luis Suarez jest kolejnym graczem, do którego możemy porównać Polaka. W rozgrywkach 2014/2015 Urugwajczyk w 43 spotkaniach strzelił 25 goli. 35-latek sezon zaczął jednak nieco później niż Lewandowski, ponieważ po mistrzostwach świata w Brazylii był zawieszony do 5 listopada 2014 roku za ugryzienie Giorgio Chelliniego w meczu Urugwaju z Włochami.

W zasięgu kapitana "Biało-Czerwonych" może okazać się także Samuel Eto'o. Kameruńczyk w debiutanckim sezonie w 45 meczach zdobył 29 goli. Patrząc na to, że Lewandowskiemu zostało jeszcze wiele meczów w La Liga i być może w pucharach, jest to liczba, którą może zdecydowanie przebić. Najtrudniej może być z prześcignięciem osiągnięcia Ronaldo Nazario. Brazylijczyk w swoim pierwszym i jedynym sezonie w barwach FC Barcelony w 49 starciach strzelił aż 47 goli. Kibice "Dumy Katalonii" z sentymentem wracają do rozgrywek 1996/1997, ponieważ zapisały się one jako jedne z najlepszych pod względem indywidualnego występu napastnika w Barcelonie.

Robert Lewandowski okazję na poprawę swojego dorobku i gonienie wielkich napastników będzie miał już w środę na Camp Nou. FC Barcelona zmierzy się tego dnia w ramach Pucharu Króla z Realem Sociedad.

Lista najlepszych strzelców w debiutanckich sezonach w FC Barcelonie

Ronaldo Nazario - 47 goli Samuel Eto'o - 29 goli Luis Suarez - 25 goli David Villa - 23 gole Zlatan Ibrahimović - 22 gole Robert Lewandowski - 22 gole

