Oficjalnie: Barcelona pozbyła się Depaya. Teraz może ruszyć po gwiazdę Atletico

Barcelona próbowała pozbyć się Memphisa Depaya już w zeszłym oknie transferowym, ale ostatecznie do żadnej transakcji nie doszło. Temat powrócił zimą. Hiszpańskie media od dłuższego czasu informowały, że zainteresowane zawodnikiem jest Atletico Madryt. Diego Simeone szuka wzmocnień ataku po tym, jak do Chelsea wypożyczony został Joao Felix.

Memphis Depay piłkarzem Atletico Madryt

We wtorek "Marca" informowała, że piłkarz porozumiał się z Atletico w sprawie kontraktu. "The Athletic" dodał, że kluby też ostatecznie się porozumiały co do kwoty odstępnego. Sam Depay opuścił już Barcelonę i został "przyłapany" na treningu z Atletico.

W piątek Barcelona opublikowała oficjalną informację o tym, że porozumiała się z Atletico w sprawie Depaya. Dodano, że "umowa zawiera preferencyjną, ale nieobowiązkową opcję zakupu Yannicka Carrasco". Media od kilku dni spekulowały bowiem, że Belg może powędrować do stolicy Katalonii w ramach wymiany między klubami.

"FC Barcelona i Atletico Madryt osiągnęły porozumienie w sprawie transferu Memphisa Depay'a za kwotę 3 milionów euro plus milion w zmiennych" – czytamy w komunikacie Barcelony. Podpisanie kontraktu oficjalnie ogłosiło również Atletico. Kontrakt będzie obowiązywał do czerwca 2025 roku.

Holender był zawodnikiem FC Barcelony od lata 2021 r. W poprzednim sezonie Depay zagrał w 38 meczach, strzelił 13 goli i miał dwie asysty. Jego pozycja w klubie mocno osłabła po wzmocnieniach ataku. W tym sezonie Depay zdobył tylko jedną bramkę, a na boisku spędził raptem 206 minut.

