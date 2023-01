Hiszpanie ocenili Lewandowskiego. Użyli słowa, które idealnie oddaje jego grę

Robert Lewandowski strzelił dwa gole, a FC Barcelona rozbiła trzecioligową Ceutę 5:0 i pewnie awansowała do ćwierćfinału Pucharu Króla. Polak zdobył bramki w 50. oraz 90. minucie odpowiednio po podaniach Francka Kessiego oraz Erica Garcii. Gole dla Katalończyków strzelili też Raphinha, Ansu Fati oraz Kessie.

Jak Lewandowskiego oceniły hiszpańskie media? "Zawsze miał przy sobie dwóch środkowych obrońców Ceuty, ale kiedy trzeba było, zawsze wchodził w pole karne w poszukiwaniu szans na gola. W końcu strzelił dwa i może powiedzieć, że zrobił to we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie. Znów nie miał litości" - napisali dziennikarze katalońskiego "Sportu". Według nich Lewandowski zasłużył na notę "8" w 10-stopniowej skali. Równie wysoko ocenieni zostali jedynie Kessie i Fati.

"Nie zagrał wielkiego meczu, a i tak skończył go z dwoma golami, bo wykorzystał okazje, które miał. Jego występ przeciwko Ceucie był jasnym przekazem od Xaviego: nieważne z kim gramy, do każdego podchodzimy poważnie" - to z kolei opinia dziennikarzy "Mundo Deportivo". Ci opisali występ Lewandowskiego jednym słowem: "nieomylny".

Hiszpanie chwalą Lewandowskiego

"Dwa gole w meczu z Ceutą sprawiły, że Polak ma już 22 bramki w 23 występach w tym sezonie. Korzystając z zawieszenia Lewandowskiego w lidze, Xavi postanowił pomóc mu w poprawie statystyk w meczu ze słabszym rywalem. FC Barcelona pokazała jednak, że nikogo nie lekceważy. Drużyna pokazała swoje ambicje" - czytamy w "Marce".

"Lewandowski ustrzelił dublet z wielką łatwością. Nie ma wątpliwości, że drużynie będzie go brakowało w kolejnych dwóch meczach ligowych. Wystarczy spojrzeć na jego liczby. 22 gole w 23 występach. Niesamowite" - podsumował "AS".

Teraz drużynę Xaviego czekają ligowe mecze z Getafe (niedziela) oraz Gironą (28 stycznia). Lewandowski w obu nie zagra z powodu zawieszenia za czerwoną kartkę.