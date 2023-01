Lewandowski otrzymał pseudonim po meczu. Zasłużył jak nikt inny

W 1/8 finału Pucharu Króla Barcelona mierzyła się z trzecioligową Cuetą. Po pierwszej połowie prowadziła 1:0 po golu Raphinhii I trzeba uczciwie napisać, że były to bardzo dyskretne 45 minut w wykonaniu Polaka. Tuż po zmianie stron wszystko się jednak zmieniło. Robert Lewandowski zaczął pokazywać kolegom, by starali się stosować wysoki pressing. No i już kilkadziesiąt sekund później, czyli w 50. minucie, Franck Kessie posłuchał wskazówek napastnika. Iworyjczyk ruszył na obrońcę, odebrał mu piłkę i natychmiast zagrał wzdłuż bramki do Lewandowskiego, który z bliskiej odległości podwyższył na 2:0. W 90. minucie Polak dobił Cuetę i ustalił wynik spotkania na 5:0.

Lewandowski raz, Lewandowski dwa. Zatańczył z kopciuszkiem. Awans Barcelony

- Lewandowski ma strzelanie goli we krwi. I kolejny raz to pokazał. W tym sezonie wystąpił już w lidze hiszpańskiej, Lidze Mistrzów, Superpucharze i teraz w Pucharze Króla. "Killer" Lewandowski strzelił już na wszystkich frontach - pisze kataloński "Sport".

Gole Lewandowskie w tym sezonie:

La Liga - 13 goli w 15 meczach

Liga Mistrzów - 5 goli w 5 meczach

Superpuchar Hiszpanii - 2 gole w 2 meczach

Puchar Króla - 2 gole w 1 meczu

"Sport" wylicza, że Lewandowski ma 21 trafień w 23 meczach, co daje mu średnią 0,91 gola na mecz. Imponująca średnia!

Sytuacja Barcelony

Wróćmy do Barcelony, która awansowała do 1/4 finału Pucharu Króla. A już w niedzielę czeka ich mecz w lidze hiszpańskiej z Getafe. Lewandowski jednak jest zawieszony i obejrzy mecz z trybun. Kilka dni temu Barcelona zdobyła Superpuchar Hiszpanii pewnie pokonując Real Madryt 3:1.

A już w lutym wraca Liga Europy. W niej Barcelona zmierzy się z odradzającym się Manchesterem United.