Niesamowity Real w Pucharze Króla. Było 0:2. A potem pokazał, jak się wstaje z kolan

Real Madryt w pierwszym meczu w Pucharze Króla pokonał 1:0 czwartoligowe Cacareno. Bohaterem mistrzów Hiszpanii został Rodrygo, który strzelił zwycięskiego gola w drugiej połowie. W kolejnej rundzie turnieju zespół z Madrytu czekało trudniejsze zadanie. Jego rywalem było Villarreal, które wcześniej wyeliminowało FC Cartagenę (5:1). Starcie obu drużyn odbyło się w czwartek o godzinie 21:00 na stadionie Estadio de la Ceramica w Vila-realu.

Real Madryt w ćwierćfinale Pucharu Króla. Nic nie wskazywało na zwycięstwo z Villarrealem

Mecz w dużo lepszym stylu rozpoczęli gospodarze, którzy już w czwartej minucie wyszli na prowadzenie. Piłkę do siatki po pięknym uderzeniu z pola karnego wpakował Etienne Capoue. W dalszej części spotkania Real Madryt wykreował dwie świetne sytuacje, ale zarówno Federico Valverde, jak i Ferland Mendy nie zdołali pokonać bramkarza rywali. Villarreal nie zamierzał zadowalać się tylko jednym trafieniem i w kolejnych minutach częściej utrzymywał się przy piłce. Przyniosło to efekty w końcówce pierwszej połowy. Samuel Chukwueze otrzymał piękne podanie od Gerarda Moreno i znalazł się sam na sam z bramkarzem Realu. Nigeryjczyk oddał pewny strzał i nie miał problemów ze zdobyciem bramki. W doliczonym czasie gry gospodarze mogli strzelić kolejnego gola, ale Thibaut Courtois kapitalnie obronił uderzenie Alberto Moreno.

W drugiej połowie Real wziął się za odrabianie strat. W 57. minucie mistrzowie Hiszpanii rozmontowali defensywę rywala. Vinicius Junior otrzymał dobre podanie od Daniela Ceballosa i strzelił kontaktowego gola. W następnych minutach Real był stroną przeważającą. Znacznie częściej utrzymywał się przy piłce i kreował więcej okazji podbramkowych.

W 70. minucie Karim Benzema oddał strzał głową, ale Filip Jorgensen udanie sparował piłkę. Ta trafiła pod nogi Edera Militao, który nie miał problemów ze skierowaniem jej do siatki z najbliższej odległości. Tym samym Real odrobił straty w nieco ponad 20 minut. Drużyna Carlo Ancelottiego nie zamierzała się zatrzymywać i chciała rozstrzygnąć to spotkanie w regulaminowym czasie gry. W końcu ciągłe ataki się opłaciły. W 86. minucie Marco Asensio podał piłkę do Daniela Ceballosa. Hiszpan był ustawiony tuż przed polem karnym i pewnym strzałem pokonał bramkarza rywali. Ostatecznie wynik do końca meczu już się nie zmienił i Real Madryt dokonał pięknego comebacku, pokonując Villarreal 3:2. Tym samym mistrz Hiszpanii awansował do ćwierćfinału Pucharu Króla.

Villarreal - Real Madryt 2:3

Gole: Etienne Capoue (4'), Samuel Chukwueze (42') - Vinicius Junior (57'), Eder Militao (69'), Daniel Ceballos (86')