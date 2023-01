Lewandowski raz, Lewandowski dwa. Zatańczył z kopciuszkiem. Awans Barcelony

Czterdzieści. Tyle minut trzeba było czekać na pierwszy celny strzał w tym meczu. To właśnie wtedy Raphinha popisał się mierzonym strzałem zza pola karnego, który zaskoczył bramkarza trzecioligowca. Więcej goli w pierwszej połowie nie widzieliśmy. Cueta stawiała dzielny opór Barcelonie i sama co jakiś czas starała się kontrować, ale to Robert Lewandowski i spółka schodzili do szatni z jednobramkowym prowadzeniem. A jak już jesteśmy przy Polaku, to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że w pierwszej części gry był to dyskretny występ "Lewego".

A co się działo po przerwie?

Xavi zastąpił Pablo Torre Gavim i gra Barcy od razu stała się płynniejsza. Tuż po przerwie Lewandowski zaczął pokazywać kolegom, by starali się stosować wysoki pressing. No i już kilkadziesiąt sekund później, czyli w 50. minucie, Franck Kessie posłuchał wskazówek Polaka. Iworyjczyk ruszył na obrońcę, odebrał mu piłkę i natychmiast zagrał wzdłuż bramki do Lewandowskiego, który z bliskiej odległości podwyższył na 2:0.

W 70. minucie było już 3:0, a gola strzelił Ansu Fati, który chwilę wcześniej zastąpił Ferrana Torresa. A na 4:0 celnym strzałem głową podwyższył Kessie. W doliczonym czasie gry wynik spotkania ustalił Lewandowski, zdobywając swoją 22. bramkę w tym sezonie. Polak popisał się mierzonym strzałem z linii pola karnego.

Tym samym Barcelona awansowała do 1/4 finału Pucharu Króla. A już w niedzielę czeka ich mecz w lidze hiszpańskiej z Getafe. W nim Lewandowski nie będzie mógł wystąpić, bo jest zawieszony.

Kilka dni temu Barcelona zdobyła Superpuchar Hiszpanii pewnie pokonując Real Madryt 3:1.